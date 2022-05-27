Май, 27 в 20:55

В Одессе задержан военнослужащий территориальной обороны, который решил “подзаработать” на продаже гуманитарной помощи, полученной для украинской армии.

По данным Главного управления Нацполиции в Одесской области, 39-летний мужчина получал бесплатно со складов волонтерских центров товары военного назначения – якобы для нужд Вооруженных сил Украины.

Речь идет о дронах, квадрокоптерах, карематах, составляющих бронежилетов, наколенниках, медицинском и другом оборудовании.

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Однако в военные подразделения этот гуманитарный груз не попадал, поскольку злоумышленник его туда не довозил, а сбывал “по дороге”.

– Правоохранители установили, что в течение трех месяцев противоправной деятельности фигурант выручил на гуманитарке более 700 тыс. грн, — отметили в полиции.

Задержанный военнослужащий реализовывал предназначенную для ВСУ гуманитарную помощь через посредника. Это, среди прочего, тепловизоры, прицелы к стрелковому оружию, а также аптечки (на общую сумму более 180 тыс. грн).

При задержании у злоумышленника изъяли деньги и товары гуманитарной помощи.

Заработал 700 тыс. грн на гуманитарке для ВСУ: в Одессе задержан военнослужащий ТрО / 6 фотографий

В настоящее время ведутся следственные действия и проводятся обыски по месту жительства фигурантов.

Задержанному военному сообщили о подозрении по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи военного назначения, совершенное в особо крупном размере во время военного положения). Теперь ему грозит заключение сроком от пяти до семи лет.

Правоохранители проверяют причастность других военных к этому преступлению.

Недавно был разоблачен украинец, пытавшийся незаконно вывезти в Евросоюз более 1 млн грн. Мужчина занимался перевозкой гуманитарной помощи.

Кроме того, в Украину из Испании пытались ввезти брендовые платья под видом гуманитарной помощи.

Источник: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере

Фото: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере