Заработал 700 тыс. грн на гуманитарке для ВСУ: в Одессе задержан военнослужащий ТрО
В Одессе задержан военнослужащий территориальной обороны, который решил “подзаработать” на продаже гуманитарной помощи, полученной для украинской армии.
По данным Главного управления Нацполиции в Одесской области, 39-летний мужчина получал бесплатно со складов волонтерских центров товары военного назначения – якобы для нужд Вооруженных сил Украины.
Речь идет о дронах, квадрокоптерах, карематах, составляющих бронежилетов, наколенниках, медицинском и другом оборудовании.
Однако в военные подразделения этот гуманитарный груз не попадал, поскольку злоумышленник его туда не довозил, а сбывал “по дороге”.
– Правоохранители установили, что в течение трех месяцев противоправной деятельности фигурант выручил на гуманитарке более 700 тыс. грн, — отметили в полиции.
Задержанный военнослужащий реализовывал предназначенную для ВСУ гуманитарную помощь через посредника. Это, среди прочего, тепловизоры, прицелы к стрелковому оружию, а также аптечки (на общую сумму более 180 тыс. грн).
При задержании у злоумышленника изъяли деньги и товары гуманитарной помощи.
В настоящее время ведутся следственные действия и проводятся обыски по месту жительства фигурантов.
Задержанному военному сообщили о подозрении по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи военного назначения, совершенное в особо крупном размере во время военного положения). Теперь ему грозит заключение сроком от пяти до семи лет.
Правоохранители проверяют причастность других военных к этому преступлению.
Недавно был разоблачен украинец, пытавшийся незаконно вывезти в Евросоюз более 1 млн грн. Мужчина занимался перевозкой гуманитарной помощи.
Кроме того, в Украину из Испании пытались ввезти брендовые платья под видом гуманитарной помощи.
Источник: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере
Фото: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере