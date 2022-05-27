Май, 27 в 2:03

Искусственный интеллект помог установить личность российского военнослужащего, который во время мародерства квартир в Киевской области сделал свое фото на оставшийся в квартире фотоаппарат.

Об этом в своем Telegram канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанную на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого “любителя селфи” и нашли его страницу во ВКонтакте, — написал министр Федоров.

По данным Федорова, оккупанта на фото зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, а родился он в Ростове-на-Дону.

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— На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, “рускомирная” идиллия, — добавил глава Минцифры.

Михаил Федоров подчеркнул, что каждый оккупант должен помнить, что сегодня за ними всеми можно наблюдать, узнать каждый их шаг и зафиксировать все эти данные.

– Поэтому избежать ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым, – написал министр цифровой трансформации.

Сделал селфи в ограбленной квартире: установлен оккупант, мародеривший в Ирпене / 9 фотографий

Это далеко не первый случай, когда удается идентифицировать военнослужащих захватнических сил РФ. Так, ранее Служба безопасности Украины смогла установить восемь российских оккупантов, причастных к совершению тяжких преступлений против гражданского населения в Киевской области.

В частности, журналисты смогли идентифицировать оккупанта, который, вероятно, причастен к жестокой расправе над жителями Бучи.

Источник: Fedorov

Фото: Fedorov