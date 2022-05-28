Май, 28 в 12:14

На 94 сутки полномасштабной войны российские войска продолжают обстреливать украинские города. Так, на Днепропетровщине ночь и утро были с тревогами.

Ночью оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину. Есть разрушения, но среди жителей жертв нет.

С полуночи до 4.00 российские войска обстреливали территорию Сумщины. В результате попадания вражеской ракеты на окрестностях Путивля разрушено сельхозпредприятие, человеческих жертв нет.

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Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Знобь-Новгородской общины (жертв нет), также был артобстрел Эсманской общины (без жертв).

В Харьковской области около 1.00 было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, Киевском районе Харькова. Возникли пожары в двух домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также оккупнаты обстреливали Харьковский район, пгт Слатино (один человек пострадал), город Балаклея — также один человек получил ранения. Есть погибшие в Харьковском районе.

В Луганской области после ожесточенных боев россияне понесли значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Но они не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и отрезать Луганщину.

В Северодонецке повреждено 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий. Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: в Горском, Золотом и Лисичанске, а также в пгт Врубовка и Орехово. Погибших среди гражданских нет.

В Донецкой области по всему периметру обороны продолжаются активные боевые действия. Лиман подвергся ракетным ударам и артиллерийским обстрелам. В городе многочисленные разрушения жилых домов, по меньшей мере, один человек погиб.

Утром был вражеский артобстрел по городам Красногоровка и Марьинка. По поселку Новомихайловка нанесен авиаудар. ВСУ остаются на своих позициях.

Авдеевку вечером 27 мая обстреляли из танков. Ночью и до утра город был под огнем артиллерии, утром – попал под авиаудар.

В Светлодарской, Очеретинской, Бахмутской общинах продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы. В Светлодарской общине практически отсутствует связь.

На территории области отсутствует газоснабжение. 27 мая оккупанты перебили Второй донецкий водопровод — без воды 11 населенных пунктов.

В Николаевской области днем ​​27 мая снова обстреливали Широковскую общину. Повреждены жилые дома, пострадавших нет. Кроме того, вчера сильно обстреливали Любомировку, Зеленый Гай и Шевченковскую общину.

Днем и ночью были обстрелы в Березнеговатской общине. Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Херсонской области обстрелы и взрывы по всей территории. Жители Великоалександровской и Калиновской общин сообщали о многочисленной авиации и автоматных очередях в оккупированных селах. Ситуация очень напряженная и в населенных пунктах Высокопольской, Нововоронцовской и соседних общин.