На Южном направлении началось контрнаступление, оккупанты несут существенные потери — ВСУ

Май, 28 в 17:36

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Южном направлении, однако ситуация на линии соприкосновения остается неустойчивой.

Об этом 28 мая сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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— Ситуация на линии соприкосновения имеет свою динамику. Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются, — заявил он.

По словам представителя ОК Юг, российские военные продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей. Кроме этого, продолжает действовать вражеский флот.