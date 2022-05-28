На Южном направлении началось контрнаступление, оккупанты несут существенные потери — ВСУ
Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Южном направлении, однако ситуация на линии соприкосновения остается неустойчивой.
Об этом 28 мая сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.
— Ситуация на линии соприкосновения имеет свою динамику. Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются, — заявил он.
По словам представителя ОК Юг, российские военные продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей. Кроме этого, продолжает действовать вражеский флот.
— Корабельное группировки врага остается без изменений, угроза ракетных ударов остается. Также высокой остается вероятность обстрелов стратегической авиацией, — отметил Владислав Назаров.