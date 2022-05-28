Оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог — мэр
Жители Днепропетровщины сообщают о мощных взрывах в Кривом Роге.
Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии о вражеских прилетах ракет сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
— Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях, – написал он в своем Telegram-канале.
Позже Александр Вилкул рассказал детали вражеской атаки. По его данным, ракеты ударили по территории промышленных предприятий.
— Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара привлечены подразделения спасателей, — сообщил он.
В то же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате российских обстрелов в области зафиксированы сильные разрушения.
— Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем. На месте работают спасатели, – написал он.
О нераспространении информации о нанесенных Россией ударах ранее предупреждали Вооруженные силы Украины. Причиной такого ограничения является то, что указание мест вражеских ударов может служить корректировкой огня россиянам.
Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.
Источники: Александр Вилкул, Валентин Резниченко