Май, 28 в 20:48

Жители Днепропетровщины сообщают о мощных взрывах в Кривом Роге.

Перед взрывами была объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии о вражеских прилетах ракет сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

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— Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях, – написал он в своем Telegram-канале.

Позже Александр Вилкул рассказал детали вражеской атаки. По его данным, ракеты ударили по территории промышленных предприятий.

— Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара привлечены подразделения спасателей, — сообщил он.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате российских обстрелов в области зафиксированы сильные разрушения.

— Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем. На месте работают спасатели, – написал он.

О нераспространении информации о нанесенных Россией ударах ранее предупреждали Вооруженные силы Украины. Причиной такого ограничения является то, что указание мест вражеских ударов может служить корректировкой огня россиянам.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Источники: Александр Вилкул, Валентин Резниченко