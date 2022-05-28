Май, 28 в 19:35

Компания Донбассэнерго приостановила работу Славянской теплоэлектростанции, расположенной в городе Николаевка Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении Донбассэнерго.

В компании сообщили, что в последние дни Николаевская городская территориальная община Донецкой области, где территориально расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск.

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— В целях сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО Донбассэнерго принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

Суммарная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт, что делает ее второй и последней электростанцией, входившей в состав Донбассэнерго. Другая станция, Старобешевская ТЭС с 2014 года находится под оккупацией и с 2017 года не контролируется компанией.

Еще до начала полномасштабного наступления России, 21 февраля, остановилась Луганская ТЭС в городе Счастье из-за вражеских обстрелов.

Источник: Донбассэнерго