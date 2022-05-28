Работа Славянской ТЭС в Донецкой области остановлена из-за постоянных обстрелов
Компания Донбассэнерго приостановила работу Славянской теплоэлектростанции, расположенной в городе Николаевка Донецкой области.
Об этом говорится в заявлении Донбассэнерго.
В компании сообщили, что в последние дни Николаевская городская территориальная община Донецкой области, где территориально расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск.
— В целях сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО Донбассэнерго принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года, — говорится в сообщении.
Суммарная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт, что делает ее второй и последней электростанцией, входившей в состав Донбассэнерго. Другая станция, Старобешевская ТЭС с 2014 года находится под оккупацией и с 2017 года не контролируется компанией.
Еще до начала полномасштабного наступления России, 21 февраля, остановилась Луганская ТЭС в городе Счастье из-за вражеских обстрелов.
Источник: Донбассэнерго