Май, 28 в 21:53

Российские войска не дают гуманитарных коридоров с временно оккупированных территорий Херсона, что фактически делает людей на этих территориях заложниками.

Об этом в вечернем обращении за 28 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Появляется все больше информации о том, что оккупанты пытаются максимально ограничить выезд наших людей из временно оккупированных районов Херсонской области. Они не дают никаких гуманитарных коридоров. И закрыли индивидуальный выезд людей. Те, кто уверен в своей позиции, таких решений точно не принимал бы. Однозначно это проявление слабости. Проявление того, что им нечего дать людям. Да и люди не хотят ничего у них брать. Поэтому они пытаются взять людей в заложники, – сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в течение 94 дня войны основными направлениями борьбы на фронте были Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление.

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Украинский лидер отметил, что на следующей неделе ожидает подвижек в поддержке со стороны западных партнеров.

– Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе, – сказал он.

Владимир Зеленский особо отметил “абсолютно бессмысленные” и “варварские” удары врага по Сумщине и Николаеву.

— В результате российского обстрела Николаева сегодня погиб один человек, семь ранены, двое – в очень тяжелом состоянии. Снаряды ударили по жилому району, в двадцати метрах от детского сада. Вот таких врагов избрала для себя Российская Федерация, – сказал он.

Президент Украины добавил, что планирует и дальше повторять о необходимости признания России государством-террористом и государством – спонсором терроризма.

– Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено, – сказал президент.

Он добавил, что 30-31 мая готовится заседание Евросовета, где он будет обращаться к участникам заседания по теме террора России в Украине и на продовольственном рынке, уже имеющем глобальные масштабы.