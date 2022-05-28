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Факты / Украина

В Харькове раздались мощные взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Жители Харькова сообщают о нескольких мощных взрывах в городе.

Перед взрывами воздушная тревога не объявлялась. О последних сиренах сообщалось за два часа до первых сообщений о взрывах.

В то же время, все источники сообщают, что взрывов было несколько.

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Информация о местах нанесенных Россией ударов также неизвестна. ВСУ ранее предупреждали, что не следует распространять точную информацию о географии ударов в социальных сетях, потому что это может стать помощью для корректировки огня россиянам.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

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