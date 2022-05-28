В Харькове раздались мощные взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Жители Харькова сообщают о нескольких мощных взрывах в городе.
Перед взрывами воздушная тревога не объявлялась. О последних сиренах сообщалось за два часа до первых сообщений о взрывах.
В то же время, все источники сообщают, что взрывов было несколько.
Сейчас смотрят
Информация о местах нанесенных Россией ударов также неизвестна. ВСУ ранее предупреждали, что не следует распространять точную информацию о географии ударов в социальных сетях, потому что это может стать помощью для корректировки огня россиянам.
Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.