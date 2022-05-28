Май, 28 в 11:55

Российским войскам не удается решить проблемы с логистикой – обеспечением своих оккупационных подразделений топливом и продуктами.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что командиры российских частей материально-технического обеспечения запрещают эвакуацию раненых оккупантов, а также доставку продуктов и топлива передовым подразделениям войск РФ. Все – из-за нежелания терять технику и нести за это ответственность.

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Вражескую технику активно уничтожают Вооруженные силы Украины. Поэтому, по информации разведки, более 3 тыс. тыловых автомобилей армии РФ до сих пор находятся в пунктах постоянной дислокации.

– С начала военного вторжения в Украину войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 км от собственной границы, — отмечается в сообщении.

В разведке уточнили, что украинские военные уже уничтожили более 2,2 тыс. автомобилей и автоцистерн путинской армии.

Ранее о плохой логистике в российских войсках заявляли в Пентагоне.

По состоянию на 28 мая украинские защитники уже уничтожили около 30 тыс. российских оккупантов, 1 330 вражеских танков, 207 самолетов, 174 вертолета, а также 2 226 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ