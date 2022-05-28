Украине предлагали рыть окопы и готовиться к эвакуации за год до вторжения РФ — Зеленский

Май, 28 в 17:08

Украинские власти начали получать предложения “эвакуироваться” еще за год до полномасштабной войны с Россией.

Об этом 28 мая в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur заявил президент Владимир Зеленский.

— Наша страна готовилась, мы знали, что это (вторжение – Ред.) может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства, и это надо было делать за год до вторжения, — отметил лидер Украины.

Владимир Зеленский также назвал причины, по которым не стал принимать такие предложения от международных партнеров.

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— Я считаю, что этот путь был неправильный, потому что сеять панику в нашем обществе не надо, потому что все это ударит по финансовой ситуации, по бюджету и экономике, — пояснил президент.

В то же время Владимир Зеленский заверил, что украинские военнослужащие к полномасштабному вторжению России готовились.