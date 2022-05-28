Украине предлагали рыть окопы и готовиться к эвакуации за год до вторжения РФ — Зеленский
Украинские власти начали получать предложения “эвакуироваться” еще за год до полномасштабной войны с Россией.
Об этом 28 мая в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur заявил президент Владимир Зеленский.
— Наша страна готовилась, мы знали, что это (вторжение – Ред.) может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства, и это надо было делать за год до вторжения, — отметил лидер Украины.
Владимир Зеленский также назвал причины, по которым не стал принимать такие предложения от международных партнеров.
— Я считаю, что этот путь был неправильный, потому что сеять панику в нашем обществе не надо, потому что все это ударит по финансовой ситуации, по бюджету и экономике, — пояснил президент.
В то же время Владимир Зеленский заверил, что украинские военнослужащие к полномасштабному вторжению России готовились.
— Армия была готова, и она это показала», — сказал президент.