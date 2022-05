Военная разведка Украины получила доказательства применения в российском вооружении и военной технике РФ микроэлектроники, производимой в США.

Об этом в издании The War Zone пишет американский журналист Говард Альтман со ссылкой на украинскую разведку.

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО Панцирь, ударных вертолетах Ка-52 Аллигатор и крылатых ракетах Х-101.

К примеру, в машине командного пункта ПВО Барнаул-Т специалисты украинской разведки обнаружили в системах связи восемь микросхем американских производителей, таких как Intel, Micrel, Micron Technology и Atmel Corp.

Украинские специалисты также обнаружили пять микросхем американского производства – производства AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments и Linear Technology – в пеленгаторе системы ПВО Панцирь.

В крылатой ракете Х-101 было обнаружено не менее 35 микросхем американского производства, включая микросхемы производства Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi и Micron Technology.

The Ukrainian military claims that the guidance systems and electronics recovered from Russian Kh-101 air-launched cruise missiles used in Ukraine were developed in the 1960-1970s. https://t.co/XF0lEM3jdH pic.twitter.com/4XTaWCO0WS

— Rob Lee (@RALee85) April 22, 2022