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Факты / Украина

Украинская разведка показала зависимость военной техники РФ от микросхем из США

Илья Нежигай, редактор ленты
Украинская разведка показала зависимость военной техники РФ от микросхем из США

Военная разведка Украины получила доказательства применения в российском вооружении и военной технике РФ микроэлектроники, производимой в США.

Об этом в издании The War Zone пишет американский журналист Говард Альтман со ссылкой на украинскую разведку.

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО Панцирь, ударных вертолетах Ка-52 Аллигатор и крылатых ракетах Х-101.

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– Список компонентов содержит наиболее подробную сегодня информацию о том, откуда российские получают критически важные микрочипы, полупроводники и другие компоненты. Позиции в этих списках вызывают серьезные вопросы о способности России производить технологические компоненты, на которые опирается военная машина, и о способности таких стран, как США обеспечить безопасность этих технологий, — приводит издание слова эксперта.

К примеру, в машине командного пункта ПВО Барнаул-Т специалисты украинской разведки обнаружили в системах связи восемь микросхем американских производителей, таких как Intel, Micrel, Micron Technology и Atmel Corp.

Украинские специалисты также обнаружили пять микросхем американского производства – производства AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments и Linear Technology – в пеленгаторе системы ПВО Панцирь.

В крылатой ракете Х-101 было обнаружено не менее 35 микросхем американского производства, включая микросхемы производства Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi и Micron Technology.

Раскрыв турельную электрооптическую систему вертолета Ка-52 Аллигатор, специалисты украинской разведки обнаружили 22 микросхемы американского производства и одну микросхему корейского производства. Среди американских производителей были Texas Instruments, IDT, Altera USA, Burr-Brown, Analog Devices Inc, Micron Technology, Linear Technology и TE Connectivity.

Издание отмечает, что происхождение микросхем, обнаруженных в этом российском оружии, пока не понятно.

— Эти чипы не обязательно должны быть получены непосредственно от производителей. Кроме того, существует огромный и практически нерегулируемый рынок переработанных микросхем, в основном из Китая, и многие из них, судя по всему, достаточно стары, — пишет издание.

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Представители разведки Украины, предоставившие список компонентов, также затруднились сказать, откуда взялись чипы, отмечает The War Zone.

Однако Скип Периш, являющийся экспертом по противодействию беспилотникам/оружию направленной энергии/электронной войны/красным группам НАТО и вооруженных сил США, изучил список компонентов, предоставленный разведкой Украины, и сказал, что они вызывают ряд вопросов.

По его словам, он отмечает “полную зависимость от западных технологий” в применении “интегрированных наборов микросхем в ключевых чувствительных рабочих частях российских систем вооружения — наведение на цель, навигация и связь”.

Это также указывает, как отмечает Скип Периш, на отсутствие контроля со стороны США в Международных правилах торговли оружием.

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Источники: ГУР МО, The War Zone

Фото: The War Zone

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