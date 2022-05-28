Май, 28 в 17:56

Военная разведка Украины получила доказательства применения в российском вооружении и военной технике РФ микроэлектроники, производимой в США.

Об этом в издании The War Zone пишет американский журналист Говард Альтман со ссылкой на украинскую разведку.

Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО Панцирь, ударных вертолетах Ка-52 Аллигатор и крылатых ракетах Х-101.

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– Список компонентов содержит наиболее подробную сегодня информацию о том, откуда российские получают критически важные микрочипы, полупроводники и другие компоненты. Позиции в этих списках вызывают серьезные вопросы о способности России производить технологические компоненты, на которые опирается военная машина, и о способности таких стран, как США обеспечить безопасность этих технологий, — приводит издание слова эксперта.

К примеру, в машине командного пункта ПВО Барнаул-Т специалисты украинской разведки обнаружили в системах связи восемь микросхем американских производителей, таких как Intel, Micrel, Micron Technology и Atmel Corp.

Украинские специалисты также обнаружили пять микросхем американского производства – производства AMD, Rochester Electronics, Texas Instruments и Linear Technology – в пеленгаторе системы ПВО Панцирь.

В крылатой ракете Х-101 было обнаружено не менее 35 микросхем американского производства, включая микросхемы производства Texas Instruments, Atmel Corp. Rochester Electronics, Cypress Semiconductor, Maxim Integrated, XILINX, Infineon Technologies, Intel, Onsemi и Micron Technology.

The Ukrainian military claims that the guidance systems and electronics recovered from Russian Kh-101 air-launched cruise missiles used in Ukraine were developed in the 1960-1970s. https://t.co/XF0lEM3jdH pic.twitter.com/4XTaWCO0WS — Rob Lee (@RALee85) April 22, 2022

Раскрыв турельную электрооптическую систему вертолета Ка-52 Аллигатор, специалисты украинской разведки обнаружили 22 микросхемы американского производства и одну микросхему корейского производства. Среди американских производителей были Texas Instruments, IDT, Altera USA, Burr-Brown, Analog Devices Inc, Micron Technology, Linear Technology и TE Connectivity.

Издание отмечает, что происхождение микросхем, обнаруженных в этом российском оружии, пока не понятно.

— Эти чипы не обязательно должны быть получены непосредственно от производителей. Кроме того, существует огромный и практически нерегулируемый рынок переработанных микросхем, в основном из Китая, и многие из них, судя по всему, достаточно стары, — пишет издание.

Представители разведки Украины, предоставившие список компонентов, также затруднились сказать, откуда взялись чипы, отмечает The War Zone.

Однако Скип Периш, являющийся экспертом по противодействию беспилотникам/оружию направленной энергии/электронной войны/красным группам НАТО и вооруженных сил США, изучил список компонентов, предоставленный разведкой Украины, и сказал, что они вызывают ряд вопросов.

По его словам, он отмечает “полную зависимость от западных технологий” в применении “интегрированных наборов микросхем в ключевых чувствительных рабочих частях российских систем вооружения — наведение на цель, навигация и связь”.

Это также указывает, как отмечает Скип Периш, на отсутствие контроля со стороны США в Международных правилах торговли оружием.

Источники: ГУР МО, The War Zone

Фото: The War Zone