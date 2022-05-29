Май, 28 в 22:36

На следующей неделе Украину ожидают хорошие новости по поддержке со стороны стран Запада.

Об этом в вечернем обращении сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

– Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе, – сказал он.

О чем именно идет речь президент не уточнил. Впрочем, он добавил, что на следующей неделе, а именно 30-31 мая он примет участие в заседании Европейского Совета.

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— Буду обращаться к участникам заседания. В частности, и буду об этом говорить. О терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства по отношению к Европе. Террор на земле в Украине. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе, – сообщил Владимир Зеленский.

В частности, в обращении к Европейскому Совету, он пообещал уделить необходимое внимание прогрессу в развитии Украины, который уже достигнут и может быть достигнут в ближайшее время, сказал президент Зеленский.

Кроме того, на следующей неделе президент Украины планирует продлить свои обращения в парламенты европейских стран и проводить другую международную активность, направленную на усиление Украины и общее давление всего свободного мира на Россию.

Отметим, что 24 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что эмбарго на российскую нефть – это вопрос нескольких недель.