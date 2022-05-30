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Факты / Украина

У побережья Крыма оккупанты задержали турецкие рыболовные катера с 12 моряками

Анастасия Гевко, редактор ленты
У побережья Крыма оккупанты задержали турецкие рыболовные катера с 12 моряками
Фото: Depositphotos

Военно-морские силы Российской Федерации задержали у берегов временно оккупированного Крымского полуострова турецкие рыболовные катера с 12 рыбаками на борту. Они переправляли улов по Черному морю. 

Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает CNN Turk.

Издание опровергло заявления России о том, что эти суда не зарегистрированы, и указало, что одно из них зарегистрировано в порту Гемлик, а другое – в Сарьере.

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Как уточняется, катера с 12 рыбаками на борту ушли в море 15 мая. Они охотились возле берегов оккупированного Крыма и 18 мая подошли к полуострову, после чего их захватил российский военный корабль. Рыбаков задержали, но им удалось позвонить своим родным по спутниковому телефону, чтобы сообщить о произошедшем.

Позднее турецкие катера доставили в Севастополь в сопровождении военных кораблей РФ. Там оккупационные власти конфисковали у турков рыбу и лодки, а самих рыбаков оштрафовали на 30 тыс. долларов.

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Источник: CNN
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