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Факты / Украина

В Запорожской области Азов и ВСУ уничтожили спрятанную в ангаре вражескую технику

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Запорожской области Азов и ВСУ уничтожили спрятанную в ангаре вражескую технику

В степях Запорожской области бойцы отдельного подразделения Сил специальных операций (ССО) Азов и воины Вооруженных сил Украины уничтожили спрятанную оккупантами технику в ангаре.

Об этом сообщается в Telegram-канале ССО Азов.

Накануне сообщалось, что бойцы Азова и ВСУ успешно ликвидировали позиции российских оккупантов в Запорожской области.

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Во второй день украинские воины обнаружили тайник российской техники в фермерском ангаре. Позицию врага успешно уничтожили.

Ранее сообщалось, что три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады Запорожская Сечь нанесли огневое поражение по противнику 155-мм снарядами из артиллерийской установки (САУ) типа CAESAR.

Фото: Азов

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