Май, 29 в 9:43

Относительно спокойно ночь прошла в ряде областей Украины. Тем временем в Киевской области вечером 28 мая сработало ПВО в Бучанском районе. Жертв и разрушений нет.

На Днепропетровщине ночь и утро спокойные. Однако накануне вечером российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Разрушено промышленное предприятие. Люди не пострадали.

В Харьковской области в течение суток обстреливали Изюмский район (Балаклию и Савинцы) — три человека ранены, в городе Золочев — два человека пострадали, в селе Коробочкино Чугуевского района — один пострадавший. Вечером возле Барвенково (Изюмский район) погибла от обстрелов 60-летняя женщина.

Сейчас смотрят

На Луганщине боевые действия продолжаются в Северодонецке. Российские оккупанты пытались взять город ко Дню Северодонецка, который отмечают сегодня, 29 мая.

В Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку. Один человек погиб на месте, четыре местных жителя госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Авиаударом разрушен кинотеатр Дружба, получили повреждения 22 дома. В целом двое погибших, четверо раненых.

На Донетчине нет газа на территории области, частично отсутствуют вода и электричество. Обстрелы продолжаются по всей линии фронта. За минувшие сутки двое погибших и трое раненых.

Утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев, удар пришелся на жилые кварталы. По меньшей мере два боеприпаса разорвались прямо во дворах многоэтажек.

В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов. Один человек погиб на месте. Также сейчас известно как минимум о шести раненых гражданских.

28 мая днем ​​были обстрелы в Ингульской и Широковской общинах. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине.

В Херсонской области стабильно горячими точками остаются населенные пункты Великоалександровской, Нововоронцовской, Калиновской, Высокопольской, Чернобаевской территориальных общин. Боевые действия в этих общинах продолжались практически весь день, люди снова фиксировали множество боевой техники и авиацию.

В результате обстрелов критическая ситуация в Чернобаевке. 29 мая из-за боевых действий получили травмы мирные люди, еще один мужчина погиб.

Источник: Данные областных военных администраций

Фото: Генштаб ВСУ