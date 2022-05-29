Май, 29 в 0:42

На территории Луганской области продолжаются бои на подступах к Северодонецку.

Об этом в своем Telegram канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Обстрелы не утихают, самое горячее место – в Северодонецке. Город под украинским флагом, – написал глава области.

Он отметил, что оккупационные войска РФ не могут продвинуться дальше отеля Мир и имеют значительные потери.

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– Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку, – сообщил он.

Сергей Гайдай добавил, что под контролем Украины остаются Северодонецк, Лисичанск, Горская община и населенные пункты в направлении Лисичанск-Бахмут.

– Вся территория Луганской области обстреливается постоянно. Нет такого населенного пункта, который не обстреливался бы. Северодонецк сейчас просто ровняют с земли, на него сбрасывают авиабомбы, обстреливают Градами, Смерчами, Ураганами. Атакуют из танков, артиллерии, минометных обстрелов. Все вооружение, которое есть у российской армии, все это применяется, к сожалению, в моем родном городе, – сообщил Сергей Гайдай.

По его словам, в настоящее время разрушена вся инфраструктура города: нет ни воды, ни газа, ни электроэнергии. В то же время, российские войска обстреливают гуманитарные штабы, больницы и мосты.

— Очень тяжелой будет следующая неделя, потому что все силы Россия бросила на захват Северодонецку, или чтобы отрезать область от коммуникаций, — отметил он.

По словам главы ОВА, для победы украинским военным нужна дальнобойная артиллерия, беспилотные комплексы и средства для борьбы с вражескими дронами.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай