Май, 29 в 20:17

Главный редактор Defense Express Олег Катков проанализировал, может ли Берлин поставлять Киеву больше оружия, а также отметил, как изменилась военная поддержка Германии с начала войны.

Об этом в воскресенье, 29 мая, пишет издание НВ.

Как отмечается, ранее немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что за последние девять недель правительство Олафа Шольца якобы свело к минимуму поставки оружия в Украину. Однако вице-канцлер Германии Роберт Габек выступил с опровержением этой информации.

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Катков, анализируя эти данные, отметил, что необходимо быть очень осторожными с заявлениями о военной помощи Германии.

– На первом этапе войны, в феврале-марте, Германия передавала достаточно большое количество вооружения, которое находилось на базах хранения времен Варшавского договора, то есть с Восточной Германией. Там действительно шел большой поток советского вооружения, которое они нам довольно оперативно передали. Но все это было легким вооружением. Как только речь дошла до тяжелого вооружения, уперлись в два момента, – сообщил он.

В первую очередь, как отмечает главред Defense Express, в Германии, несмотря на то, что это, казалось бы, большая страна, и у нее более мощные Вооруженные силы, на самом деле у Берлина в разы меньше танков, чем у Киева.

Также у Бундесвера в три-четыре раза меньше самоходных артиллерийских установок.

Катков напомнил, что Европа, а особенно – Германия, в течение 30 лет после распада Советского Союза активно экономила средства на вооружении и на содержании своей армии.

– Что происходит сейчас? В самой Германии есть огромное лобби оборонных компаний, в первую очередь это Реинметал, которые пытаются выбить поставки оружия в Украину: и того, которое может выработать новое, и находящегося на складах хранения – устаревшие БМП Мардер и совсем устаревшие танки Леопард 1А5, которые давно сняты с вооружения Бундесвера, но в достаточном количестве находятся на складах оборонной компании, – рассказал он.

По данным главреда Defense Express, внутри Германии “началась огромная “заруба” между правительством и оборонными компаниями.

– Например, Der Spiegel постоянно освещает, что Германия ничего не передает, тормозит, а Реинметалл готов выдавать раз в неделю по несколько десятков БМП Украине. Тем не менее, никаких поставок оружия не происходит и Шольц очертил возможную передачу вооружения в виде артиллерийских систем, но ничего не сказал ни о возможности передачи бронетехники (т.е. ни о БМП Мардере, ни о Леопарде), ни о другом оружии, – рассказал Катков.

Кроме того, по его словам, в Германии находится штаб-квартира Airbus Helicopters, у которых есть на вооружении вертолет EC135, который уже знаком, потому что он используется пограничной службой и Службой по чрезвычайным ситуациям.