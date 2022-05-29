Май, 29 в 17:36

О документировании военных преступлений и беспрецедентном интересе правозащитников к Украине журналисты Фактов ICTV поговорили с пресс-секретарем Amnesty International Украина Екатериной Митевой.

Amnesty International — это всемирно известная международная правозащитная организация. Не зависит ни от одного правительства, религии или экономических интересов. Существует с 1961 года, когда британский адвокат Питер Бененсон возмутился, что двух студентов осудили за публичное произнесение тоста За свободу!.

— В какой момент ваша организация поняла, что будет браться за документирование преступлений России в Украине?

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— Не было никаких колебаний, что Amnesty будет заниматься военными преступлениями. У нас начались разговоры о вероятном вторжении в конце октября, когда вышли первые публикации в западной прессе.

Разорвать круг безнаказанности: кто и как документирует военные преступления РФ в Украине / 6 фотографий

Лично я не могла этого даже представить. Предполагала, что, возможно, обострение будет в Донецкой и Луганской областях. Это мы уже проходили в 2014 году.

Ближе к декабрю мы начали подготовку на уровне физической безопасности нашего офиса, у нас были специальные сессии, что делать в случае конфликта, вторжения, оккупации Киева. Была серьезная подготовка, мы разрабатывали план действий, что мы будем делать, будет ли релокация и куда.

Потому что правозащитники также из категории людей, которые подпадают под риск, могут быть взяты в плен, подвергнуты пыткам или запугиваниям, и уже сейчас мы в этом убедились на том, что происходит на временно оккупированных территориях. То есть в начале войны вопрос украинского офиса был сугубо о безопасности.

Надо понимать структуру нашей организации. Главный офис Amnesty International – международный секретариат – расположен в Лондоне. Региональный офис занимается Восточной Европой и Центральной Азией. В пределах этого регионального офиса есть локальный национальный украинский офис. Так построена вертикаль организации.

Кроме того, есть Департамент по реагированию на кризисные ситуации, и это как раз те специалисты, которые занимаются конфликтами, катастрофами, войнами. Именно они занимаются документированием военных преступлений.

Они приехали за несколько недель от начала полномасштабной агрессии. У нас не было сомнений, что работа по Украине будет проводиться, потому что она ведется в отношении большинства международных вооруженных конфликтов.

Но, конечно, исследование это очень сильно зависит от доступа к горячим точкам, территориям, которые являются зонами боевых действий, или оккупированным территориям.

— Какая команда работает над документированием?

— Специфика Amnesty заключается в том, что люди, которые имеют право документировать военные преступления, нарушения прав человека и собственно работают над исследованиями, брифингами, другими материалами, не могут быть резидентами той страны, над которой они работают, или страны, вовлеченной в конфликте (в нашем случае России и Беларуси).

То есть над Украиной, в частности, сейчас работают исключительно иностранцы, чтобы информация была собрана беспристрастно, чтобы не было даже потенциально обстоятельств для конфликта интересов.

Быть ассистентами, помощниками могут быть и граждане Украины. Украинский офис, конечно, также включен в эту работу, но сами документалисты – не из Украины. Поэтому приехали наши коллеги из США, Великобритании, Италии, Франции и других стран, а еще часть работали и работают дистанционно.

— Кто эти люди? Какие это специалисты?

— Это прежде всего специалисты по оружию, иногда даже бывшие военные, которые хорошо разбираются в видах оружия на уровне международного законодательства. Они могут сделать выводы по остаткам амуниции, по характеру нанесенного ущерба как на месте, так и по фото- и видеодоказательствам.

Есть эксперты, которые анализируют фото- и видеодоказательства, которые есть в соцсетях, отдельное внимание уделяется спутниковым снимкам. Они анализируют снимки до и после атаки и, сделав сравнительный анализ, могут выяснить определенные детали.

Анализируют карты и изучают, есть ли в радиусе той атаки, которая произошла, какие-то военные объекты. И может ли она считаться правомерной. По законам войны (мы можем с этим не соглашаться, но есть законы войны), если атака происходит на военные объекты, то она может считаться правомерной. Если там находится значительная часть военных противников, тоже. Но в этом случае стоит анализировать, какое оружие использовала нападающая сторона.

Однако, если была атака на жилой массив или дом и в нем, по стечению обстоятельств, рядом с гражданскими находилось несколько военных, это не может считаться законной целью.

Эти все нюансы анализируют наши коллеги и, соответственно, делают вывод, может ли та или иная атака быть квалифицирована как военное преступление.

Когда эксперты анализируют фото и видео через специальные программы, они учитывают такие характеристики, как дата и время публикации в соцсетях, геолокацию, личность, которая снимала, погоду в этом месте, силу ветра и другие данные. Все это сравнивается с другими фото и видео, снятыми в том же месте, а также с данными со спутников и т. д.

Так верифицируется фото или видео. Это очень сложный и многоэтапный процесс, который делается специально обученной командой.

Также все исследователи разбираются в международном гуманитарном праве, владеют навыками сбора интервью и данных с земли. Это имеет свою специфику и отличается от журналистских интервью: больше деталей, они более глубокие, есть техники сравнения и верификации данных от людей.

Интервью в отношении одного инцидента важно провести с разными людьми, которые не знают друг друга, не контактируют между собой, чтобы проверить правдивость их показаний.

Часть наших специалистов почти весь период оккупации работали только над Мариуполем, сейчас готовится большое исследование.

Если говорить о Киевщине, то там наши исследователи работали уже после деоккупации непосредственно на месте в течение 3-4 недель. Сейчас они работают в Краматорске и Харькове, собирают материалы относительно нового исследования.

— Что делают украинские работники Amnesty?

— Мы не имеем права непосредственно документировать военные преступления в Украине, но являемся консультантами, которые помогают отыскать очевидцев, ориентироваться на местности, находить контакты. Без помощи украинского офиса работа наших иностранных исследователей была бы сложнее, они могут не владеть нюансами, которые четко понимаем мы.

Отдельно каждый исследователь работает в паре с фиксерами-переводчиками, так специалисты обычно работают на аутсорсе.

— Расскажите, что удалось зафиксировать на данный момент? Какие преступления имеют особое место?

— Наша исследовательница Донателла Ровера, которая работала над материалом по Киевщине, специализируется на документировании преступлений больше 30 лет, работает по всему миру.

Она сказала так: Во время вооруженных конфликтов в разных уголках планеты всегда страдают мирные невинные люди, специфика преступлений тоже всегда одинакова: убийства, пытки, изнасилования, похищения – все типичное в мире и в Украине. Но такого внимания, как к Украине, за весь 30-летний опыт работы я никогда не видела.

То есть настолько внимание приковано именно к этой войне — это и отличает ее от всех остальных. Мне лично сложно осознать это насилие, включительно с сексуальным, атаки на школьные и дошкольные учебные или медицинские заведения. Это то, что поражает больше всего.

Также одним из первых случаев, который больше всего запомнился, была атака на Ахтырку, на детский сад. Там погибло три человека, в том числе ребенок, скрывавшийся в укрытии садика.

Поразило то, что в первые дни российские войска осуществляли неприцельные атаки с использованием запрещенного оружия, в том числе кассетные боеприпасы, и наносили удары по объектам защищенной инфраструктуры.

Это такое страшное “комбо” было, очень показательное, еще в начале дало понять, что российские военные не собираются соблюдать нормы международного гуманитарного права и законы войны.

Хотя, стоит отметить, что и само вторжение уже является нарушением международного права. В Бородянке Amnesty International обнаружила, что по крайней мере 40 гражданских лиц погибли в результате непропорциональных и неизбирательных нападений, которые опустошили целый район.

Также в Amnesty вышел большой доклад о внесудебных казнях. В Буче и нескольких других городах и селах, расположенных к северо-западу от Киева, организация задокументировала 22 случая таких казней.

Зафиксирован случай, когда российские военные расстреляли женщину лишь за то, что она выглянула за забор и посмотрела на колонну российской техники. А еще поразила история в селе Богдановка на Киевщине, когда российские военные попросили у местного жителя сигареты, а он отказал, потому что просто не курил. За это россияне сначала выстрелили ему в руку, а потом на глазах его жены — в голову.

— Расскажите о случаях, когда ваше документирование сыграло важную роль в дальнейшем осуждении?

— Если мы говорим об Украине, с 2014 года были опубликованы доклады относительно гендерно обусловленного и сексуального насилия в рамках вооруженного конфликта на Донбассе.

Также выпущено расследование в отношении функционирования незаконных тюрем как на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, так и на неподконтрольной.

Собственно, после этого доклада было открыто уголовное дело относительно незаконного тайного следственного изолятора на Харьковщине, где людей держали без суда, следствия, средств связи. К концу 2016 года все люди были выпущены. Правда, следствие так и не было завершено.

Еще у нас каждый год проводится международная правозащитная кампания Марафон написания писем, когда есть конкретный человек, чьи права были нарушены, и мы призываем весь мир писать письма к правительству государства, которое нарушило права человека.

Был в свое время героем марафона и Олег Сенцов. И благодаря компании тоже эти кипы писем попадали в СИЗО. Это тоже было одним из аргументов, методом давления, благодаря которому удалось освободить Олега.

Что касается привлечения к ответственности, особенно в отношении военных преступлений, это длительный и сложный процесс, совместная работа многих участников процесса, в том числе и общественных организаций.

— Как ваш отчет с задокументированными преступлениями затем используется? Опирается ли на него Международный уголовный суд?

— Наши доклады о военных преступлениях будут передаваться в Международный уголовный суд, но мы тоже понимаем, что дальше дело за судом. Они читают эти доклады, могут для себя какие-то выводы сделать, какую-то информацию принять во внимание.

Так, количество их следователей, прибывающих в Украину, беспрецедентно. Но и работы у них очень много. Недавно в Украину приезжала делегация нашего международного секретариата во главе с генеральным секретарем Amnesty International Аньес Калламар. Были встречи на уровне руководства государства. В частности, с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, министром юстиции Денисом Малюськой, представителями Офиса президента.

Были налажены все связи, чтобы наше сотрудничество приносило свои плоды. Потому что все мы работаем на единый результат. Ни одна крупная международная организация не стоит в стороне от того, что происходит сейчас в Украине.

— Какую ответственность должно понести все руководство России и Путин в частности?

— Конечно, в краткосрочной перспективе мы не увидим руководство страны-агрессора на скамье подсудимых, и мы понимаем, что это работа на перспективу.

С другой стороны, мы видим, что на национальном уровне уже начались судебные процессы, это определенные результаты правоохранительных органов, судебной системы. И это только начало.

На международном уровне есть Международный уголовный суд, также может быть создан отдельный трибунал в сотрудничестве с ООН.

Что касается Международного уголовного суда, там будут рассматривать дела в отношении как высшего руководства страны-агрессора, включая президента, профильных министров, которые отдавали преступные приказы или по крайней мере были проинформированы об их выполнении, так и военное командование.

Что касается непосредственного наказания, включая ограничение свободы высшего руководства государства, то понимаем, что есть большие преграды. Но при поддержке международного сообщества, организаций, судов и при условии профессиональной работы национальной судебно-правоохранительной системы мы можем достичь реальной ответственности для виновных.

Мы в Amnesty International будем делать все от нас зависящее, чтобы разорвать круг безнаказанности, чтобы права как можно большего количества пострадавших были защищены и люди увидели справедливость.