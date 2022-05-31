На Донеччине россияне убили троих мирных жителей, еще четверо ранены – глава ОВА

Май, 30 в 21:31

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на Донбассе в результате российской агрессии оказались убиты трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

Об этом он написал на своем канале в Telegram в понедельник, 30 мая.

– Россия убивает гражданских! За 30 мая россияне убили троих мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке и 1 в Авдеевке. Еще четыре человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан! – подчеркнул Павел Кириленко.

Ранее глава ОВА сообщил, что в результате боевых действий в Бахмутском районе произошла утечка аммиака, в опасности оказалось несколько населенных пунктов.