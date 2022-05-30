Май, 30 в 20:44

Российские оккупанты обустраивают фильтрационные лагеря для украинцев не только на временно захваченных территориях Украины, но и в России.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, российские захватчики обустроили фильтрационные лагеря в районе пунктов перехода госграницы РФ с Эстонией.

– Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам “денаZификации”. Теперь фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированной территории Украины. Поступили первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в России, в районе пунктов перехода государственной границы РФ с Эстонией, – отметил он.

По информации Андрющенко, оккупанты доставляют в такой лагерь украинцев, которые пытаются пересечь границу и покинуть территорию РФ. Он подчеркнул, что условия в фильтрационных лагерях в РФ еще хуже, чем на оккупированных территориях Украины.

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Советник мэра призвал мариупольцев использовать другие пути выезда из РФ после депортации: в частности, через Беларусь и Грузию.

– Мариупольцы, попавшие в такой лагерь впервые две недели тому назад, рассказывают, что лагерь в Безыменном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским. Тенденция настоящего геноцида набирает обороты. Поэтому, мариупольцы, пытающиеся бежать из России, – будьте бдительны. Используйте другие пути побега, в частности, через Беларусь и Грузию, — подчеркнул Андрющенко.

Он также обнародовал последние данные о принудительной депортации жителей Мариуполя. По словам Андрющенко, за прошедшие сутки в фильтрационный лагерь в оккупированном селе Безыменное (Новоазовский район Донецкой области) оккупанты доставили 253 человека, в том числе 33 ребенка.

А оттуда в российский город Таганрог захватчики депортировали 235 мариупольцев, среди которых 28 детей.

По состоянию на 21 мая сообщалось, что с начала полномасштабной войны оккупанты депортировали из Украины более 1,3 млн граждан, среди которых более 232 тыс. детей.

Согласно официальным данным, в Мариуполе в результате постоянных обстрелов войск РФ и блокады погибли по меньшей мере 22 тыс. человек. Точное количество погибших пока неизвестно.

В Мариуполе и вблизи него зафиксировано несколько мест массового захоронения людей. По данным горсовета Мариуполя, оккупанты на кладбищах копают траншеи и укладывают тела мариупольцев в несколько слоев.

Источник: Петр Андрющенко