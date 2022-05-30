Май, 30 в 17:59

В понедельник, 30 мая, Парламентская ассамблея НАТО заявила о “непоколебимой” поддержке демократии, независимости и территориальной целостности Украины, а также призвала страны Североатлантического союза существенно увеличить поставки военной техники в Киев и ужесточить “масштабные, разрушительные и устойчивые” санкции в отношении России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном по результатам заседания ассамблеи.

– Наши украинские друзья и партнеры четко дали понять: они не прогнутся. И мы тоже не будем. Украина должна иметь возможность эффективно защищать себя, а Россия не может добиться успеха. Путин и его помощники должны знать, что цена, которую они платят за свою безрассудную и маниакальную войну по выбору, будет только расти, – подчеркнул президент ПА НАТО, конгрессмен США Джеральд Коннолли.

Как уточняется, более 200 законодателей из примерно 30 стран Альянса единогласно одобрили декларацию под названием “Взаимодействие с Украиной”, в которой осудили войну России “самым решительным образом”.

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– Россия стремится сокрушить украинскую демократию, запугать другие суверенные и демократические страны и, в более широком смысле, подорвать фундаментальные ценности НАТО и всего демократического, цивилизованного и мирного мира, – говорится в заявлении.

На ассамблее страны-члены НАТО договорились усилить санкции, в том числе за счет поэтапного отказа от импорта энергоносителей, до тех пор, пока Россия не выведет все войска со всей Украины.

Коннолли призвал союзников “существенно увеличить уровень обмена разведывательными данными и поставки военной техники, особенно зенитных, артиллерийских, противоракетных и противокорабельных систем, боеприпасов, которые срочно необходимы Украине для защиты от российской агрессии”.

Тем временем спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Черниев обратились к Ассамблее с призывом ускорить поставки вооружения.

– Пока эта война продолжается, число невинных жертв будет только увеличиваться, поэтому наша задача – как можно быстрее остановить российского агрессора. Настало время демократиям объединиться, чтобы принимать быстрые, четкие и ответственные решения, – сказал Стефанчук во время включения в заседание по видеосвязи из Киева.

Напомним, декларация ПА НАТО, представленная польским депутатом Михалом Щербой, призвала союзные страны увеличить гуманитарную и финансовую помощь Украине; поддерживать инициативы по привлечению российского и белорусского руководства к ответственности в соответствии с международным правом; договориться о следующих шагах в поддержку пути интеграции Украины в НАТО.