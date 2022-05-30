Передача оружия Украине не втянет в войну другие государства – Кулеба

Май, 30 в 19:14

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что передача оружия Украине не втянет другие государства в войну, развязанную Российской Федерацией.

Об этом он сказал в понедельник, 30 мая, на брифинге с французской коллегой Катрин Колонна.

Министр призывает не идти на поводу у заявлений россиян и пророссийских европейских политиков или интеллектуалов о том, что Украине якобы нельзя давать никакого оружия, так как это “втянет в войну”.

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– Ничто не втянет вас в войну, пока ваши солдаты не станут воевать за нас. А мы, напомню, никогда не просили, чтобы ваши солдаты за нас воевали. Мы знаем, как побеждать. Мы знаем, как воевать. Дайте нам все необходимое оружие – и мы победим, и никто в мире не будет втянут в эту войну, – подчеркнул Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства отмечает, что РФ добивается, чтобы Украине никто не помогал, чтобы войска оккупантов как можно быстрее убили как можно большее количество украинцев и захватили как можно больше территории.

– Поэтому они ходят и на каждом шагу всем угрожают страшными последствиями за поддержку Украины, но правда очевидна, – резюмировал министр.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не пойдет на уступки Путину, так как стратегия его умиротворения с 2014 года до начала полномасштабного вторжения – провалилась.