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Факты / Мир

Путин не победит – Шольц

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Путин не победит – Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил украинцев во всесторонней поддержке и выразил убеждение, что президент РФ не победит в развязанной войне против Украины.

Об этом глава правительства ФРГ заявил в видеообращении во время проходящего в центре Берлина телемарафона Save Ukraine, как сообщает Укринформ.

Он отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя. Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.

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– Мы вместе с вами – мыслями и сердцами, – заявил Олаф Шольц.

– Путин не победит… Мы вместе с вами, мы объединены, – подчеркнул Шольц.

Также канцлер Германии добавил, что строятся планы послевоенного восстановления Украины.

Напомним, Польша готова стать официально гарантом безопасности Украины. Информацию об этом подтвердил президент Польши Анджей Дуда.

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Источник: Укринформ
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