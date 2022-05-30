Путин не победит – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил украинцев во всесторонней поддержке и выразил убеждение, что президент РФ не победит в развязанной войне против Украины.
Об этом глава правительства ФРГ заявил в видеообращении во время проходящего в центре Берлина телемарафона Save Ukraine, как сообщает Укринформ.
Он отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя. Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.
– Мы вместе с вами – мыслями и сердцами, – заявил Олаф Шольц.
– Путин не победит… Мы вместе с вами, мы объединены, – подчеркнул Шольц.
Также канцлер Германии добавил, что строятся планы послевоенного восстановления Украины.
Напомним, Польша готова стать официально гарантом безопасности Украины. Информацию об этом подтвердил президент Польши Анджей Дуда.