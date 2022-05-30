Май, 30 в 19:26

С 1 июня украинцев ожидает ряд перемен. В частности, гражданам следует обратить внимание на то, что некоторые банки решили отменить кредитные каникулы, а будущим абитуриентам нужно успеть подтвердить свое участие в основной сессии национального мультипредметного теста.

Что еще изменится с 1 июня и в течение месяца — читайте в материале.

Коммунальные тарифы

После окончания срока действия годовых предложений предыдущего сезона газоснабжающие компании должны были сформировать новые тарифные планы. Но из-за войны эти планы пришлось отложить.

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Поэтому в июне украинцы будут платить за газ, потребленный в мае, по старым ценам. Его стоимость должна составлять не выше 8 грн за 1 куб. м.

В то же время в Нафтогазе опровергли информацию о том, что тарифы на отопление для населения могут вырасти. В компании объяснили, что во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями теплокоммунэнерго действительно установили новые цены на природный газ.

Но запланированный с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который теплокоммунэнерго добровольно заключили в прошлом году с Нафтогазом. Условия же трехлетних контрактов согласовывались правительством.

Поэтому на платежках украинцев это не отразится.

Тарифы на электроэнергию

Также фиксированными остаются тарифы на электроэнергию для потребителей в Украине. Они будут действовать до 31 октября 2022 года. Следовательно, в июне украинцы будут платить за свет по тому же принципу, что и раньше: в зависимости от того, кто и сколько электроэнергии потребляет.

Так, потребители, использующие за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн. Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

Отмена кредитных каникул

С 1 июня для клиентов Приватбанка и Сбербанка отменяют кредитные каникулы, которые действовали до 31 мая. Поэтому украинцам нужно быть готовыми к возвращению обязательных платежей.

В то же время с 1 июня 2022 года Приватбанк продолжает льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт. Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, но для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка.

Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам.

Выплата пенсий

Для задержки выплаты пенсий в июне нет никаких предпосылок. В этом заверил глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Кроме того, запланированные перерасчеты пенсий также будут проведены в срок. В частности, в июне работающие пенсионеры получат проиндексированные выплаты с доплатами за апрель и май.

Перерасчет производится с учетом только страхового стажа, который есть после назначения (предварительного перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности – с учетом стажа и заработной платы после назначения (предварительного перерасчета) пенсии.

Национальный мультипредметный тест

20 мая начался первый этап подтверждения участия в основной сессии национального мультипредметного теста. Он продлится до 7 июня.

До этой даты будущим абитуриентам необходимо заполнить специальную форму, размещенную на информационной странице во вкладке Подтверждение участия в НМТ.

На этом этапе абитуриент должен выбрать из предложенного перечня населенный пункт, удобный для прохождения основной сессии теста, в зависимости от того, где он находится — в Украине или за границей.

Во время второго этапа, который продлится с 21 июня по 7 июля 2022 года, будущие абитуриенты будут окончательно определяться с выбором города/страны и при необходимости смогут изменить населенный пункт на тот из предложенных, где удобнее будет пройти тестирование.

Повышение стоимости проезда

Со 2 июня стоимость проезда в общественном автотранспорте Львова составит 15 грн. Цена на проезд в трамваях и троллейбусах остается неизменной.

Также сохраняется бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров. Решение скорректировать тариф на проезд было принято в связи с ростом цен и дефицитом топлива.

В Черновцах с 1 июня также повышается тариф на проезд в маршрутках до 10 грн. Однако он пока временный и будет действовать в течение двух месяцев.

Новые рейсы Укрзализныци

С 11 июня начнет курсировать ночной поезд №53/54 Киев – Перемышль. Он будет отправляться из Киева в 19.48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07.21.

В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня — будет отправляться в 18.39 и прибывать в Киев в 09.21. В Укрзализныце отмечают, что пассажиры указанного рейса получат возможность сделать удобную пересадку на поезда, курсирующие в другие города Польши и Австрии.

Так, по прибытии в 07.21 в Перемышль можно пересесть в 10.21 на поезд Интерсити №105 Перемышль — Вена — Грац.

Также можно удобно пересесть на поезд Интерсити №3804 Перемышль — Щецин, курсирующий, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.

В обратном направлении можно воспользоваться поездами, которые курсируют по Польше и Австрии, для пересадки на поезд №54/53 Перемышль — Киев.

Так, поезд №104 Грац – Вена – Перемышль отправляется в 05.26 из Граца и в 08.10 из Вены, и прибывает в Перемышль в 17.03.

Поезд №73104 Вроцлав — Перемышль отправляется в 09.10 и прибывает в Перемышль в 16.59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.

Изменения для украинцев за границей

Ряд европейских стран изменили некоторые правила пребывания на своих территориях для украинских беженцев.

Так, Польша меняет правила бесплатного проезда для граждан Украины. С 1 июня они будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в города, расположенные у восточных границ страны.

Речь идет о Хелме, Дорогуске, Люблине, Грубеше, Перемышле, Загоже, Ярославе и Жешуве. Украинцы могут получить бесплатные билеты в кассах соответствующих населенных пунктов или у проводника в поезде, если поездка начинается с этих городов.

Также с 1 июня за проезд в общественном транспорте придется платить в Германии, Болгарии, Швейцарии и Чехии. Но в Германии планируют сделать льготы для украинцев.

Ожидается, что проездной на все виды общественного транспорта украинцам будет обходиться в €9. А в Чехии проездной можно будет приобрести за €7.

В то же время в Бельгии с 1 июня можно будет обменять украинскую гривну на евро. Услуга будет предоставляться в кассах Национального банка или частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.

Согласно рекомендации Европейской комиссии, украинские граждане смогут обменять до 10 тыс. грн (€316) на каждого взрослого человека без каких-либо сборов либо комиссий.