США рассматривают поставку Украине РСЗО без дальнобойных ракет – WP

Май, 30 в 22:24

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) без дальнобойных ракет.

Об этом со ссылкой на свои источники в Пентагоне сообщает Washington Post.

– Отправка РСЗО находится на рассмотрении, но варианты с возможностью нанесения дальнего удара не рассматриваются, – рассказал собеседник издания.

В издании отметили, что Байден 30 мая заявил журналистам, что Соединенные Штаты “не собираются направлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России”, исключая специализированные ракеты.

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Журналисты подчеркивают, что это оставляет открытой возможность того, что администрация отправит Украине РСЗО с реактивными снарядами меньшей дальности.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал комментарий Байдена в понедельник “рациональным”.

По словам американских официальных лиц, в последние дни Совет национальной безопасности обсуждал, как помочь Киеву защитить себя, не спровоцировав мстительных действий со стороны России против американских войск или союзников.

Как сообщается, типичные ракеты, выпущенные РСЗО, имеют дальность действия около 43 миль. Тип ракет, который Соединенные Штаты, вероятно, не будут посылать, называется армейской тактической ракетной системой, которая может поражать цели гораздо дальше, до 186 миль.

Даже ракеты меньшей дальности более чем в два раза превышают огневую мощь Украины. Киевские силы используют американские гаубицы M777, дальность действия которых составляет около 18 миль.