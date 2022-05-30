В Бахмутском районе из-за боевых действий произошла утечка аммиака – ОВА

Май, 30 в 18:22

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Бахмутском районе в результате боевых действий произошла утечка аммиака.

– В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода Тольятти – Одесса. Эта ветвь не используется с 2014 года, защелки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое в сторону Бахмута. В зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Отрадовка и Опытное, – перечислил он у себя в Telegram в понедельник, 30 мая.

Кириленко уточнил, что местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности, а спасатели готовы устранить последствия аварии.

О погибших и пострадавших информации нет.

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Позднее Кириленко добавил, что угрозы для Бахмута в связи с утечкой аммиака нет.

– Спасатели провели обследование – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка – незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км, – написал он.

При этом в зоне поражения все же оказались Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.