Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Бахмутском районе из-за боевых действий произошла утечка аммиака – ОВА

Анастасия Гевко, редактор ленты
Павло Кириленко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Бахмутском районе в результате боевых действий произошла утечка аммиака.

– В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветви аммиакопровода Тольятти – Одесса. Эта ветвь не используется с 2014 года, защелки закрыты, но аммиак из нее сейчас вытекает самотеком. Облако аммиака движется над почвой от села Травневое в сторону Бахмута. В зону поражения могут попасть Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Отрадовка и Опытное, – перечислил он у себя в Telegram в понедельник, 30 мая.

Кириленко уточнил, что местные власти оповестили население о необходимых мерах безопасности, а спасатели готовы устранить последствия аварии.

О погибших и пострадавших информации нет.

Сейчас смотрят

Позднее Кириленко добавил, что угрозы для Бахмута в связи с утечкой аммиака нет.

– Спасатели провели обследование – на отрезке трубопровода 7,5 км находится ориентировочно 250 тонн аммиака. Утечка – незначительная. Радиус возможного поражения облаком аммиака составляет около 4 км, – написал он.

При этом в зоне поражения все же оказались Кодема, Гладосово, Семигорье, Дача, Николаевка Вторая и Доломитное.

– К ликвидации последствий аварии привлечены 45 специалистов и 9 автоцистерн, – сообщил глава ОВА.

Читайте
После удара ракеты по Николаевщине в воздухе слышен запах аммиака - Ким

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка