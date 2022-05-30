Украина получит дополнительную партию самоходных гаубиц CAESAR – глава МИД Франции

Май, 30 в 18:04

Франция отправит в Украину дополнительную партию самоходных артиллерийских установок (САУ) типа CAESAR.

Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. 30 мая она прибыла на Украину с официальным визитом.

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— Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 млн евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи, — сказала она.

Количество высокоточных французских гаубиц, которое будет предоставлено ВСУ, а также дата их получения пока не разглашается.

CAESAR – самоходные артиллерийские установки (на колесном шасси) калибром 155 мм. О том, что правительство Франции согласовало предоставление этого вида вооружений на нужды ВС Украины, стало известно в конце апреля.

На днях украинские военнослужащие показали гаубицы CAESAR в действии, уничтожив два российских танка, две боевые машины десанта и грузовик с боекомплектом в считанные минуты.