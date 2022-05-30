Май, 30 в 11:31

Ночь в ряде областей Украины прошла спокойно, однако некоторые регионы подверглись вражеским обстрелам. Так, по Одесской области ночью и утром было два вражеских ракетных удара.

Одну ракету сбили силы ПВО, другая попала в неработающий мост через Днестровский лиман. Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

На Днепропетровщине была затяжная ночная тревога и артобстрелы Апостоловской и Зеленодольской общин. Обошлось без пострадавших.

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На Сумщине всю ночь продолжались обстрелы пограничных территорий Сумского и Шосткинского районов из реактивных систем залпового огня, самоходных артиллерийских установок, минометов. Был авиаудар ракетами. Разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших нет.

В Харьковской области в течение суток под обстрел попал Харьковский район: в селе Циркуны два человека ранены, в селе Шестаково от обстрелов пострадала женщина.

Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу: горели складские помещения, предварительно пострадавших нет.

На Луганщине тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Но наши военные крепко держат оборону.

Убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. За сутки в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нырково, Николаевке, Викторовке – по два. Россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику.

В Донецкой области оккупанты обстреляли Бахмут, Авдеевку, Соледар, Нью-Йорк, Нетайлово и Татьяновку из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО Град. Погибли трое гражданских, двое ранены.

Повреждены 24 объекта (20 жилых домов, нежилое помещение, электроподстанция, хозяйственная территория отделения полиции, торговый центр). Утром были обстрелы Марьинки и Новомихайловки.

На территории области отсутствует газоснабжение. Частично восстанавливается подача воды и электричества.

В Николаевской области ночью обстреляли центр Нового Буга. Повреждена социальная инфраструктура: магазин, аптека и жилые дома. Пострадали два человека.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительной информации, повреждено здание школы и жилые дома.

На Херсонщине боевые действия продолжаются на территории области, напряженная ситуация во всех селах бывшего Великоалександровского района.

Горячо в Новой Воронцовке и близлежащих селах и Высокополье. Местные жители фиксировали много авиации и тяжелой техники. Села в общинах на границах Николаева и Днепропетровщины без света и воды.

Напряженная ситуация и в Геническом районе, оккупанты заявляют, что эти территории уже российские.

Источник: Данные областных военных администраций

Фото: Генштаб ВСУ