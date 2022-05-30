Взрыв в центре Мелитополя: мэр города подтвердил информацию и рассказал детали

Май, 30 в 14:49

В понедельник, 30 мая, мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о том, что утром в центре города прогремел взрыв, а также рассказал детали произошедшего.

– Взрыв произошел в центральной части города Мелитополь, непосредственно рядом со зданием, которое принадлежит так называемому самопровозглашенному главе областной военной администрации, назначенному рашистами… Точно есть пострадавшие, их количество сейчас уточняется, – сообщил Федоров во время брифинга.

Он добавил, что оккупанты проводят тотальную проверку всех объектов, которые находятся рядом с местом взрыва.

– Они ждут террористов. Они уже отметили, что это “террористический акт со стороны нацистов украинских”. Всю эту чушь мы уже много раз слышали. Но есть один факт: в Мелитополе у рашистов земля будет гореть под ногами, пока они с нее не уйдут! – отметил мэр.

Федоров уточнил, что у него есть несколько версий того, по какой причине произошел этот взрыв. Прежде всего, по его мнению, таким образом российские оккупанты проводят “зачистку” коллаборантов, которые не очень хорошо выполняют то, что обещали. По его словам, такое ранее уже наблюдалось и в Энергодаре, и в Токмаке.

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Согласно второй версии – это значительное сопротивление гражданского общества в городе, которое зачастую объединяется с силовыми структурами.

– Но эту версию мы услышим от наших правоохранительных структур чуть позже, – отметил он.

Фото: Іван Федоров