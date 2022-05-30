Как сообщить о войсках РФ на оккупированной территории: инструкция Минобороны

Май, 30 в 19:41

Минобороны опубликовало инструкцию, в которой объяснило, как сообщить ВСУ об агрессорах РФ, если вы находитесь на оккупированной территории.

– Благодарны каждому, кто ежедневно сообщает ВСУ о перемещении и геолокации оккупантов в єВорог. Очень просим не пренебрегать правилами безопасности народной разведки, которые уберегут ваше здоровье и жизнь, – говорится в сообщении, опубликованном на канале министерства в Telegram.

Так, украинцев призывают соблюдать безопасную дистанцию и снимать оккупантов незаметно. Сообщается, что фото вражеской техники, уже отправленные в чат-бот, необходимо немедленно удалять – так же, как и переписку с ботом в Telegram.

– Это можно сделать в три клика: нажмите на аватарку єВорог, затем кликните на Больше и Очистить сообщение. Не сообщайте никакой информации об оккупантах в вашей области, когда звоните по телефону друзьям и родным. Ваши телефонные разговоры могут прослушивать оккупанты, – отмечается в инструкции.

Также Минобороны призывает не выставлять кадры с оккупантами в соцсети и не распространять их в переписках с друзьями, так как враги могут контролировать не только наши территории, но и цифровое пространство.

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