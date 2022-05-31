Май, 30 в 22:38

Оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции и следователи областного управления СБУ установили, что глава ОТГ в Николаевской области и депутат сельсовета в марте 2022 года поддерживали оккупантов, мешали оборонять поселок. В результате таких преступных действий населенный пункт был оккупирован.

В частности, глава ОТГ призывал жителей не сопротивляться российским войскам, а именно запрещал строить блокпосты у въезда в населенный пункт, а также разместил оккупантов в школе.

Сообщник главы ОТГ, депутат сельсовета, поселил российских солдат на территории детсада и школы. Он поставлял оккупантам воду и нужные вещи, а также организовал передачу военным РФ их убитых и раненых.

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Обеим фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. За это им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Призвали не защищать поселок: на Николаевщине председателю ОТГ и депутату грозит пожизненное / 2 фотографии

Источник: Нацполиция