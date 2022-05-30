Зеленский выступит на специальном заседании Европейского совета

Май, 30 в 8:57

Сегодня и завтра состоится специальное заседание Европейского совета, посвященное Украине, энергетике, продовольственной безопасности и обороне в контексте войны России против Украины.

Об этом говорится в приглашении к участию в заседании от имени президента Евросовета Шарля Мишеля, опубликованном на сайте Европейского совета.

Заседание продлится два дня и начнется в понедельник, 30 мая, в 17:00 по Киеву.

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– Мы рассмотрим ситуацию в Украине на нашем первом рабочем заседании, и Президент Зеленский присоединится к нам по видеосвязи в начале этой дискуссии, – говорится в тексте приглашения.

Отмечается, что Украина демонстрирует невероятное мужество и достоинство перед лицом российской агрессии и зверств, а Евросоюз непреклонен в гуманитарной, финансовой, военной и политической поддержке украинского народа и его руководства.

– Мы продолжим оказывать давление на Россию. Наше единство всегда было нашим сильнейшим активом. Это остается нашим руководящим принципом, – отметил Шарль Мишель.

По его словам, помощь украинскому государству в удовлетворении его потребностей в ликвидности остается одной из самых важных задач ЕС и его партнеров.

— Мы также обсудим, как лучше всего организовать нашу поддержку восстановления Украины, поскольку восстановление страны потребует больших глобальных усилий, — говорится в тексте приглашения.

Другие темы специального заседания Евросовета – энергетика, глобальная продовольственная безопасность и оборона связаны с войной России против Украины.