Зеленский выступит на специальном заседании Европейского совета
Сегодня и завтра состоится специальное заседание Европейского совета, посвященное Украине, энергетике, продовольственной безопасности и обороне в контексте войны России против Украины.
Об этом говорится в приглашении к участию в заседании от имени президента Евросовета Шарля Мишеля, опубликованном на сайте Европейского совета.
Заседание продлится два дня и начнется в понедельник, 30 мая, в 17:00 по Киеву.
– Мы рассмотрим ситуацию в Украине на нашем первом рабочем заседании, и Президент Зеленский присоединится к нам по видеосвязи в начале этой дискуссии, – говорится в тексте приглашения.
Отмечается, что Украина демонстрирует невероятное мужество и достоинство перед лицом российской агрессии и зверств, а Евросоюз непреклонен в гуманитарной, финансовой, военной и политической поддержке украинского народа и его руководства.
– Мы продолжим оказывать давление на Россию. Наше единство всегда было нашим сильнейшим активом. Это остается нашим руководящим принципом, – отметил Шарль Мишель.
По его словам, помощь украинскому государству в удовлетворении его потребностей в ликвидности остается одной из самых важных задач ЕС и его партнеров.
— Мы также обсудим, как лучше всего организовать нашу поддержку восстановления Украины, поскольку восстановление страны потребует больших глобальных усилий, — говорится в тексте приглашения.
Другие темы специального заседания Евросовета – энергетика, глобальная продовольственная безопасность и оборона связаны с войной России против Украины.