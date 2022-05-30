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Факты / Мир

Зеленский – Евросовету: РФ хочет видеть не Европейский Союз, а 27 его обломков

Анастасия Гевко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 30 мая, заявил перед участниками Европейского Совета, что Россия не хочет видеть Европейский Союз в его единстве – она хочет 27 его обломков, которые было бы невозможно собрать в единое целое.

– Сегодня уже 96-ой день полномасштабной войны России против нашего государства, против всех нас, против всех вас, против европейского единства. Россия хочет видеть на таких заседаниях не целостный Европейский Совет и не единый Европейский Союз, а 27 отдельных государств, 27 обломков, которые невозможно собрать в единое целое. Это их желание. Такая политика агрессора последовательная. И в ней нет промедлений, – отметил Зеленский.

Он добавил, что в отличие от Европы, России не нужно устраивать саммиты и искать компромиссы на протяжении долгих недель. 

– Я хочу поблагодарить вас за то, что вы обсуждаете такие компромиссы. За то, что вы хотите найти помощь и поддержать Украину. Но они не готовы к компромиссам, выбирая, что сделать для достижения своих целей, – подчеркнул он.

Президент сообщил, что сейчас все могут увидеть одновременно, как российское наступление на Донбассе разрушает украинские города, общины и как европейское единство может пошатнуться.

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