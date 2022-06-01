Оккупанты более 10 часов обстреливали поселок на Харьковщине, есть жертвы

Май, 31 в 23:21

В результате обстрелов Золочева днем 31 мая 73-летняя женщина получила тяжелые ранения, еще одна — погибла.

— Так еще Золочев не обстреливали, целый день без перерыва, – говорит глава общины Виктор Коваленко.

Потерпевшая пенсионерка в момент обстрела вышла на улицу. Это произошло около 14.00. Обломки артснаряда попали женщине в голову, изрубили туловище и конечности. Она была доставлена ​​в тяжелом состоянии в харьковскую больницу.

Около 9 утра от попадания снаряда в частный дом погибла 74-летняя жительница Золочева.

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По словам Коваленко, оккупанты бьют по Золочеву из гаубиц. Взрывы звучали с 8 утра и не стихали до 18.00.

Кроме Золочева враг обстрелял пограничные населенные пункты Золочевщины: днем ​​в результате прямого попадания вспыхнул Дом культуры в Светличном, здание не уцелело. В этой же деревне снарядом был уничтожен один из частных домов.

С ночи вокруг Золочева враг также обстрелял села Одноробовку, Уды, Карасовку и Калиново.

Источник: Суспільне

Фото: Виктор Коваленко