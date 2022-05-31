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Факты / Украина

Просил Путина о гражданстве РФ: в Укроборонпроме обнаружили российского агента

Валентина Летяк, редактор ленты
Просил Путина о гражданстве РФ: в Укроборонпроме обнаружили российского агента
Фото: Depositphotos

Оправдывал военные преступления российских военных в Украине и призывал коллег поддержать армию РФ – контрразведка СБУ уличила сотрудника одного из заводов Укроборонпрома в Киеве на агитации в пользу страны-агрессора.

Выяснилось также, что должностное лицо оборонного предприятия неоднократно обращалось к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство РФ.

У него дома провели обыски и нашли электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению.

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Ему объявлено подозрение, устанавливаются все обстоятельства подрывной деятельности российского агента.

Кроме того, в столице по материалам СБУ к 5 годам тюрьмы приговорен гражданин РФ, который пытался вербовать киевлян для сотрудничества с врагом.

В целом с начала полномасштабного вторжения России СБУ разоблачила уже более 360 российских агентов и 5 тыс. коллаборантов.

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Источник: СБУ
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