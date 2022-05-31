Май, 31 в 18:56

В условиях полномасштабной войны в Украине город Славянск Донецкой области оказался под мощными обстрелами российских войск.

После провала военной операции на Севере нашего государства враг сосредоточил усилия на захвате всей территории украинского Донбасса.

О ситуации в городе, стратегическом значении Славянска для российских захватчиков и эвакуации местных жителей рассказал в интервью Фактам ICTV глава городской военной администрации Вадим Лях.

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Как объяснил глава военной администрации города Вадим Лях, ситуация в Славянске сейчас сложная, но контролируемая.

Город страдает не только от вражеских обстрелов, но и от нехватки воды.

– В последние дни появились новые вызовы. Помимо обстрелов, сейчас город ощущает нехватку воды, ее нет. Это связано с тем, что пропало электроснабжение на подкачивающие станции, которые находятся за пределами города. Соответственно, приходится выезжать для ремонта за город. И понятно, что если они повреждены взрывами, это место обстреливается, и не так быстро можно восстановить высоковольтные линии, — рассказал Вадим Лях.

Он добавил, что, несмотря на опасность для жизни, энергетики возобновляют электроснабжение. Сейчас стоит задача отремонтировать линию, которая питает две подкачивающие станции, которые подают на город электроэнергию, а также обеспечивают водоснабжение.

Почему враг бросает все силы, чтобы захватить город

По оценкам Вадима Ляха, войска РФ стремятся захватить Славянск по нескольким причинам, одна из которых – стратегическое расположение города.

– Я считаю, это стратегическое расположение города. Сегодня наступление идет, чтобы “отсечь” Барвенково, взять в окружение, по трассе Киев-Довжанский, а также через Лиман. Фактически это пересечение дорог – а за нами Краматорск, дорога на Бахмут – дает ему (городу Славянск, — Ред.) такое стратегическое расположение. И это, наверное, как ключ к дальнейшему продвижению, – отметил городской глава.

Лях уточнил, что кое-кто видит в планах РФ захватить Славянск некоторый символизм и проводит параллель с событиями 2014 года, когда страна-агрессор начала военные действия против Украины.

– По этому поводу у меня один ответ: я не вижу здесь символизма. Конечно же, для так называемых “Л/ДНР”, людей, которые ушли отсюда в 2014 году на неподконтрольную территорию, там сражаются с нашими Вооруженными силами, для них какой-то символизм есть. Но управляют ими генералы российской армии, – заявил он.

Глава городской военной администрации также подчеркнул, что боевые действия приближаются к Славянску.

– Огненное кольцо приближается к городу. Сегодня уже люди гибнут в Святогорске, в Богородичном, Николаевке. Это фактически семь километров по прямой от города (Славянска, – Ред.). Соответственно в любой момент может накрыть (обстрелами, – Ред.) и Славянск. Тем более такое системное за последние три-четыре дня отсутствие воды, света – это тоже результат боевых действий. Поэтому, конечно же, люди волнуются, нервничают, – проинформировал он.

Эвакуация из Славянска: куда можно выехать

Вадим Лях рассказал, что в городе до полномасштабной войны проживало около 100 тыс. человек. Сейчас же в Славянске остаются 30-32 тыс. жителей.

Из города можно эвакуироваться в Ровно и Днепр: туда регулярно отправляются автобусы.

– Мы постоянно призываем людей эвакуироваться, а тех, кто вдруг планировал заехать в город, вернуться, все-таки воздержаться. Потому что сейчас, наверное, нам предстоят наиболее горячие недели. У нас каждый день выходят эвакуационные автобусы. Сегодня почти 80 человек выехали в Ровенскую область. В таком же количестве на протяжении последних дней осуществляется выезд. Можно выехать в Днепр, через день идут автобусы на Днепр или на Ровно. Соответственно все, кто хочет, имеют такую возможность и выезжают, — заявил Лях.

Почему люди остаются в городе, несмотря на опасность

Глава военной администрации назвал три причины, по которым жители Славянска, несмотря на опасность, остаются в городе.

– Одна из них состоит в том, что, имея больных родственников, многочисленный состав семьи, люди волнуются, что в таком количестве где-то не разместятся, будут стеснены в условиях. Поэтому пытаются как-то наладить свою жизнь здесь. Вторая проблема – многие, особенно в частном секторе, боятся оставить своих домашних животных, хозяйство. И третья проблема, наверное, ментальная: люди, особенно пожилого возраста, которые не путешествовали, не выезжали за пределы области, имея пенсии, социальные выплаты здесь, на местах, имея возможность находиться здесь, решают, что будут находиться здесь. Поэтому, как правило, такие три причины, — подчеркнул Вадим Лях.