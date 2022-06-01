Май, 31 в 21:56

Большинство стран-членов Европейского Союза имеют положительное отношение к быстрому предоставлению Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прессбрифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Он отметил, что со странами, которые сейчас относятся скептически к статусу кандидата в ЕС, идут переговоры.

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— Госпожа президент мне сообщила, что уже состоялось несколько звонков и общения с такими дружественными государствами, но пока немного скептически относятся к нашему быстрому членству в Евросоюзе. А так, в принципе, все публично положительно относятся, ну почти все, – сказал Владимир Зеленский.

В то же время Зузана Чапутова добавила, что предлагала президенту Польши Анджею Дуде начать переговоры со странами ЕС, более сдержанными относительно кандидатского статуса Украины. Кроме того, она рассказала, что уже прошли несколько переговорных процессов по этому вопросу и планируются другие. Президент Словакии не назвала, о каких именно странах ЕС идет речь.

— Нам нужна хорошая аргументация по кандидатскому статусу Украины и думаю, что важно сделать эти шаги перед июньским саммитом Евросоюза, – сказала Зузана Чапутова.

Ранее стало известно, что заявка на членство в Европейском Союзе Украины будет рассмотрена в июне, во время заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 июня.

В то же время, премьер-министр Италии Марио Драги, как сообщают СМИ, ранее заявил, что почти все крупные страны ЕС, кроме самой Италии, выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Поэтому вряд ли на саммите в июне будет принято такое решение.