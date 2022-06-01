Июнь, 01 в 9:36

1 июня российские военные основные усилия сосредоточивают на наступательных действиях на Востоке Украины.

Карта боевых действий в Украине на 01.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях, а также проверяют боевую готовность определенных соединений и воинских частей.

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На Северском направлении вражеские подразделения оборудуют позиции в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, всего в 3 км от границы Украины.

Кроме того, россияне нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью и обстреляли из артиллерии район населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении враг сейчас удерживает занятые позиции и ведет разведку.

На Харьковском направлении армия РФ обстреливала из ствольной и реактивной артиллерии Александровку, Слатино и Циркуны, а с вертолетов армейской авиации нанесла удары в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Славянском направлении оккупанты перегруппировали войска. Потери заставили захватчиков отвести отдельные подразделения для восстановления из Долгенького в Изюм.

Чтобы усилить охрану и оборону логистических маршрутов, россияне ужесточили группировку в Купянске за счет перемещения батальонной тактической группы.

В районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Великая Камышеваха привлекли беспилотник Орлан-10, чтобы разведать позиции украинских войск.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий при поддержке авиации.

Чтобы нанести урон и истощить личный состав войск ВСУ, враг обстреливает всю линию столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Для восстановления логистического снабжения по железнодорожной ветке Купянск – Лиман россияне отремонтировали железнодорожный мостовой переход в районе Купянска.

Усилили и перегруппировали подразделения захватчики и на Лиманском направлении.

По состоянию на 1 июня армия РФ ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван при поддержке вертолетов Ка-52.

На Северодонецком направлении отдельные российские подразделения, преуспев во время штурмовых действий в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города.

На Бахмутском направлении россияне пытаются вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

В районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию.

На Запорожском направлении в течение суток захватчики совершенствовали фортификации второй линии обороны, а также передислоцировали в район Васильевки около танкового батальона Т-62 и около мотострелкового батальона.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг удерживает занятые позиции и открывает огонь из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении захватчики создают дополнительные рубежи обороны.

Районы населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое в течение суток находились под массированными обстрелами из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Судоходство в акваториях Черного и Азовского морей блокируют корабли Черноморского флота Российской Федерации.

Потери РФ на 1 июня 2022

личного состава – около 30,7 тыс. (+200),

танков ‒ 1 361 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3 343 (+41),

артиллерийских систем – 659 (+10),

реактивных систем залпового огня – 207,

средств противовоздушной обороны – 94 (+1),

самолетов – 208,

вертолетов – 175 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 519 (+4),

крылатых ракет – 120,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 290 (+15),

специальной техники – 49 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW