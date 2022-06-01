Карта боевых действий на 01.06.2022 – ситуация на фронте
1 июня российские военные основные усилия сосредоточивают на наступательных действиях на Востоке Украины.
Карта боевых действий в Украине на 01.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях, а также проверяют боевую готовность определенных соединений и воинских частей.
На Северском направлении вражеские подразделения оборудуют позиции в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, всего в 3 км от границы Украины.
Кроме того, россияне нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью и обстреляли из артиллерии район населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
На Слобожанском направлении враг сейчас удерживает занятые позиции и ведет разведку.
На Харьковском направлении армия РФ обстреливала из ствольной и реактивной артиллерии Александровку, Слатино и Циркуны, а с вертолетов армейской авиации нанесла удары в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.
На Славянском направлении оккупанты перегруппировали войска. Потери заставили захватчиков отвести отдельные подразделения для восстановления из Долгенького в Изюм.
Чтобы усилить охрану и оборону логистических маршрутов, россияне ужесточили группировку в Купянске за счет перемещения батальонной тактической группы.
В районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Великая Камышеваха привлекли беспилотник Орлан-10, чтобы разведать позиции украинских войск.
На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий при поддержке авиации.
Чтобы нанести урон и истощить личный состав войск ВСУ, враг обстреливает всю линию столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Для восстановления логистического снабжения по железнодорожной ветке Купянск – Лиман россияне отремонтировали железнодорожный мостовой переход в районе Купянска.
Усилили и перегруппировали подразделения захватчики и на Лиманском направлении.
По состоянию на 1 июня армия РФ ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван при поддержке вертолетов Ка-52.
На Северодонецком направлении отдельные российские подразделения, преуспев во время штурмовых действий в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города.
На Бахмутском направлении россияне пытаются вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.
В районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию.
На Запорожском направлении в течение суток захватчики совершенствовали фортификации второй линии обороны, а также передислоцировали в район Васильевки около танкового батальона Т-62 и около мотострелкового батальона.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг удерживает занятые позиции и открывает огонь из минометов и ствольной артиллерии.
На Южнобужском направлении захватчики создают дополнительные рубежи обороны.
Районы населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое в течение суток находились под массированными обстрелами из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Судоходство в акваториях Черного и Азовского морей блокируют корабли Черноморского флота Российской Федерации.
Потери РФ на 1 июня 2022
- личного состава – около 30,7 тыс. (+200),
- танков ‒ 1 361 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 3 343 (+41),
- артиллерийских систем – 659 (+10),
- реактивных систем залпового огня – 207,
- средств противовоздушной обороны – 94 (+1),
- самолетов – 208,
- вертолетов – 175 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 519 (+4),
- крылатых ракет – 120,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 290 (+15),
- специальной техники – 49 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 98-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW