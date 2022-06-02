Июнь, 01 в 21:12

Глава Запорожской ОВА Александр Старух показал последствия обстрела российскими оккупантами поселка Камышеваха Запорожского района.

Накануне вечером враг два часа подряд обстреливал из артиллерии населенный пункт, в котором нет никаких военных объектов.

Целью врага стали храм, больница и школа. От последней осталась только куча камней.

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– Этому учебному заведению в Камышевахе более 100 лет. В прошлом году в этом заведении завершился капремонт. Здесь обучалось 855 учеников, работало 73 учителя, были оборудованы современные кабинеты химии, биологии, математики и компьютерные классы, установлены интерактивные проекторы и доски, открыты инклюзивные классы. Образовательное заведение европейского уровня превратилось в груду камней, – рассказал Старух и показал фото с доказательствами военных преступлений РФ.

Куча камней: артиллерия РФ разрушила школу на Запорожье, которой более 100 лет / 4 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

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Фото: Олександр Старух