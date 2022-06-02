Куча камней: артиллерия РФ разрушила школу на Запорожье, которой более 100 лет
Глава Запорожской ОВА Александр Старух показал последствия обстрела российскими оккупантами поселка Камышеваха Запорожского района.
Накануне вечером враг два часа подряд обстреливал из артиллерии населенный пункт, в котором нет никаких военных объектов.
Целью врага стали храм, больница и школа. От последней осталась только куча камней.
– Этому учебному заведению в Камышевахе более 100 лет. В прошлом году в этом заведении завершился капремонт. Здесь обучалось 855 учеников, работало 73 учителя, были оборудованы современные кабинеты химии, биологии, математики и компьютерные классы, установлены интерактивные проекторы и доски, открыты инклюзивные классы. Образовательное заведение европейского уровня превратилось в груду камней, – рассказал Старух и показал фото с доказательствами военных преступлений РФ.
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Фото: Олександр Старух