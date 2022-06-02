Пентагон: Украина не сможет использовать HIMARS в течение трех недель

Июнь, 01 в 23:33

В Пентагоне сообщают, что Украина не сможет использовать переданные ей Америкой высокомобильные артиллерийские системы HIMARS в течение трех недель после поставки.

По данным WP, это связано с тем, что украинские бойцы еще должны будут научиться ею пользоваться.

– Они должны знать не только, как использовать системы, но и как обслуживать их, – сказал изданию заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль.

Он добавил, что потребуется примерно три недели, чтобы обучить ВСУ использованию этих систем и, возможно, несколько дополнительных недель для сопутствующего обучения.

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Неясно, как будет выглядеть ситуация на местах. Каль сказал, что Соединенные Штаты заранее разместили четыре HIMARS в Европе, чтобы ускорить их передачу Украине.

Хотя раньше Украина успешно вытесняла российские войска из Киева и Харькова, в последнее время россияне добиваются “постепенных успехов”, как выразились представители Пентагона, в восточной и южной частях страны. Несмотря на это, Каль настаивал на том, чтобы система HIMARS, которую Украина требовала в течение нескольких недель, не была введена слишком поздно, чтобы иметь желаемый эффект.

– Мы не видим, чтобы украинская оборона прогнулась. Они держатся, но это упорная борьба, – сказал Каль. – Мы считаем, что эти дополнительные возможности появятся в соответствующие временные рамки. Никакая система не сможет остановить войну. Это битва национальной воли.

Передовые ракетные системы более чем в два раза превышают возможности Украины по нанесению дальних ударов. Но одним из условий их применения является то, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям внутри России – даже если украинцы получат удары с российской территории.