Июнь, 01 в 16:44

РФ уже вероятно отстранила от командования войсками, воюющими против Украины, генерала Александра Дворникова, руководящего наступлением россиян с 8 апреля.

Об этом со ссылкой на американских высокопоставленных лиц сообщает The New York Times.

Как отмечается, в последний раз Дворникова видели на фронте, однако в последние две недели он исчез с радаров, что “заставило некоторых чиновников размышлять о том, отвечает ли он по-прежнему за военные действия”.

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Как сообщается, после своего назначения генералу удалось наладить более упорядоченный процесс управления армией РФ.

Так, российская авиация начала координировать действия с наземными войсками, а также подразделения начали обсуждать общие цели между собой. Однако Дворникову не удалось изменить характер российской армии в целом, считает директор проекта Критические угрозы Фредерик Каган.

– У российской армии есть некоторые глубокие недостатки, которые они не смогли бы исправить за последние несколько недель, даже если бы попытались, – подчеркнул он.

Как итог, российские военные на Востоке вновь повторяют свои же ошибки, заставившие РФ отказаться от захвата всей Украины.

Издание подчеркивает, что российские пилоты пытаются избегать риска, так же, как и в первые недели войны. Так, они отправляются через границу, чтобы нанести удары, однако очень быстро возвращаются на российскую территорию, боясь оставаться в воздушной пространстве Украины и перекрывать таким образом доступ к небу.

Таким образом, РФ так и не удалось установить никакого превосходства в воздухе.

Такой “медленный и поступательный”, как отмечается, темп наступления уже истощил российские войска, а боевая мощь вооруженных сил РФ уменьшилась примерно на 20%.

Напомним, генерал Александр Дворников, которого ранее назначили командующим войсками РФ, воюющими против Украины, имел опыт в войне России против Чечни, в Грозном в 2000-м и в Сирии в 2015-м.

По данным военных экспертов, в Сирии под руководством Дворникова Россия практиковала обстрелы и бомбардировки мирных домов, пытки, а также – химатаки.

Советник главы МВД Вадим Денисенко, тем временем, заявлял, что после назначения Александра Дворникова Российская Федерация может решить атаковать Одессу.