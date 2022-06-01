Россия обстреляла Днепропетровскую область из РСЗО Торнадо
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Российские войска вечером 1 июня выпустили три ракеты из РСЗО Торнадо в направлении Синельниковского района Днепропетровской области.
– К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО Торнадо, – сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
На месте попадания вражеских ракет работают спасатели, однако их работу в настоящее время усложняет непогода.
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