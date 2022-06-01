Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россия обстреляла Днепропетровскую область из РСЗО Торнадо

Валентина Летяк, редактор ленты
РСЗВ Торнадо-С_РФ
Фото: Depositphotos

Российские войска вечером 1 июня выпустили три ракеты из РСЗО Торнадо в направлении Синельниковского района Днепропетровской области.

– К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО Торнадо, – сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На месте попадания вражеских ракет работают спасатели, однако их работу в настоящее время усложняет непогода.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка