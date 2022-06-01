Июнь, 01 в 1:28

Соединенные Штаты обеспокоены шагами, которые предпринимает Россия в попытке установить контроль над суверенной украинской территорией, особенно в Херсонской области Украины.

Об этом во время пресс-брифинга заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

— Кремль, вероятно, взвешивает несколько подходов, от признания так называемой народной республики, как Россия насильственно сделала в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как Россия сделала в Крыму, — сказал он.

Нед Прайс назвал это “предсказуемой частью российской программы действий”.

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— Вот почему мы продолжаем бить тревогу, особенно после одностороннего указа президента России Путина об ускоренной выдаче российских паспортов гражданам Украины. Россия использовала подобную тактику в Донецке и Луганске в 2019 году, — добавил спикер Госдепартамента США.

Он добавил, что России почти наверняка не удается добиться легитимности марионеточных правительств на недавно захваченных территориях в Украине, поскольку протесты продолжаются, а жители отказываются сотрудничать.

— Первоначальные цели России по контролю над большими территориями Украины оказались ничем иным, как полным провалом. Кремль, вероятно, считает, что насильственное удержание Херсона обеспечит России сухопутный мост в Крым, а также позволит одержать так называемую победу и попытаться оправдать Россию — перед российской внутренней аудиторией — (за, — Ред.) тысячи жизней, которые уничтожила война, начатая Путиным, — сказал он.

Нед Прайс добавил, что США будут продолжать привлекать внимание к территориальным замыслам России в Украине, а также к ее продолжающейся агрессии, равно как и привлекать к ответственности тех, кто ей способствует, в том числе с помощью дополнительных карательных экономических мер, то есть санкций.

Накануне, 30 мая, в Херсонской области пропала связь.

Источник: PBS NewsHour