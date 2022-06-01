Стратегическая концепция НАТО-2030 будет слабой без Украины – Резников

Июнь, 01 в 16:47

Стратегическая концепция НАТО, которую должны одобрить до 2030 года, будет с самого начала слабой, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он объяснил, что это может поощрить других политических актеров, которые рассматривают вооруженную агрессию против независимого государства как способ достижения своих целей.

— Члены Ассамблеи констатировали, что действия Москвы создали новую стратегическую реальность и союзники и партнеры по Альянсу должны немедленно найти ответы, в том числе – на долгую перспективу. В этом контексте чрезвычайно важным будет саммит НАТО в Мадриде, где ожидается одобрение Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Я обратил внимание членов ПА НАТО, что эта концепция будет изначально слабой, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах. В конце месяца мы увидим результат, – объяснил министр.

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Саммит НАТО в Мадриде состоится 29-30 июня. На днях вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что итогом саммита НАТО в Мадриде должны быть решительные шаги, которые усилят безопасность Украины и Североатлантического альянса.