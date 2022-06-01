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Факты / Украина

В Черновцах чиновник зарабатывал на скорых, которые Италия бесплатно передала Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Черновцах чиновник зарабатывал на скорых, которые Италия бесплатно передала Украине
Фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

Чиновник способствовал тому, чтобы автомобили скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки, использовали в коммерческих целях.

Именно этот профильный заместитель председателя ОВА был ответственным за распределение скорых и определил одно из областных медучреждений как получателя части этой гумпомощи. Схему удалось провести через гендиректора медучреждения.

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Со своей стороны руководитель больницы переоформил пять полученных скорых на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и владельцем которой он является, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для бесплатной помощи от имени государства.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

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