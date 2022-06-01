В Северодонецке ВСУ выматывают силы врага в условиях городской застройки – эксперт
В Северодонецке (Луганская область), который на 70% занят врагом, продолжаются уличные бои, которые нацелены на исматывание сил российских военных в условиях городской застройки, заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона Freedom.
По его словам, просто так уйти из города нельзя.
– Путем маневренной обороны, выматывая противника, постепенно покидаем город, или закрепляемся там, где мы можем закрепиться. При этом понимая, что за спиной есть очередной рубеж, за который мы отойдем, и противник начнет все сначала. Я имею ввиду Лисичанск. Этот рубеж географически российским войскам не преодолеть, – отметил Жданов.
По состоянию на 1 июня военные РФ контролируют Северодонецк Луганской области на 70%, но полностью город не захватили, о чем сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, российские захватчики начали закрепляться в центре Северодонецка.