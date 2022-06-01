Украина потеряла 35% ВВП, прямые убытки превышают $600 млрд: Ермак о последствиях войны

Июнь, 01 в 12:51

Украина сегодня без преувеличения является щитом Европы. Она сражается не только за свою, но и за европейскую свободу.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время выступления на заседании Комитета иностранных дел и обороны парламента Ирландии.

Он отметил, что Ирландия была среди тех государств, которые протянули Украине руку помощи в первые часы полномасштабного российского вторжения. Поэтому наша страна очень благодарна ирландскому народу и правительству за поддержку, за немедленную отмену виз и создание максимально благоприятных условий для беженцев из Украины.

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Андрей Ермак напомнил, что уже больше трех месяцев Кремль не может покорить нашу страну, поэтому взялся за разрушения, чтобы уничтожить промышленный и экономический потенциал.

По его словам, из-за боевых действий страну покинули 5 млн человек, еще столько же внутри перемещенных лиц. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате российского вторжения. Война забрала 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают $600 млрд.

Однако, несмотря ни на что, Украина продолжает защищаться. На Востоке и Юге продолжаются ожесточенные бои. Но мы обязательно должны победить.

– Евросоюз отвечает на агрессию России порционным наращиванием санкций и постепенным увеличением поставки оружия Украине. Это слишком долго и неэффективно. Мы предлагаем изменить подход. Следует сделать то, чего россияне не ожидают. Массированный санкционный удар, усиленный максимальным количеством тяжелых вооружений для Вооруженных сил Украины, не только поможет спасти тысячи жизней. Он также позволит избежать затяжной войны, к которой уже подготовилась Россия, — заявил Ермак.

Глава Офиса президента попросил Ирландию доносить до партнеров в Европарламенте важность такого подхода. Также он подчеркнул, что Украина будет благодарна за политическое и любое другое содействие получению вооружений, в которых нуждается Украина.

– Когда мы просим о помощи – мы говорим не о благотворительности. Это инвестиция. В общую европейскую безопасность. В общее европейское будущее. Не в последнюю очередь именно с таких позиций мы рассматриваем перспективы вступления в ЕС, – добавил он.

Также Андрей Ермак предложил Ирландии принять участие в восстановлении Украины и подчеркнул, что у обеих стран очень широкое пространство для сотрудничества.