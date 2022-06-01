Июнь, 01 в 13:58

1 июня жители Одесской области сообщают о взрывах.

Один из взрывов услышали люди в Черноморске. По предварительной информации, там взорвали очередную мину.

Второй взрыв, раздавшийся в области, может быть следствием работы противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Ни областная военная администрация, ни Оперативное командование Юг взрывы в регионе пока не комментировали.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 13.54.

Напомним, что 31 мая шторм сорвал с якоря две вражеских морских мин.

Ту мину, которую прибило волнами к пологому песчаному берегу в Одесской области, специалисты подрывной команды Военно-морских сил обезвредили в безопасном месте.

Вторую взорвали прямо в море, потому что она находилась на безопасном расстоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 98-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.