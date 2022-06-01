В Одесской области раздались взрывы
1 июня жители Одесской области сообщают о взрывах.
Один из взрывов услышали люди в Черноморске. По предварительной информации, там взорвали очередную мину.
Второй взрыв, раздавшийся в области, может быть следствием работы противовоздушной обороны.
Ни областная военная администрация, ни Оперативное командование Юг взрывы в регионе пока не комментировали.
Воздушную тревогу в регионе объявили в 13.54.
Напомним, что 31 мая шторм сорвал с якоря две вражеских морских мин.
Ту мину, которую прибило волнами к пологому песчаному берегу в Одесской области, специалисты подрывной команды Военно-морских сил обезвредили в безопасном месте.
Вторую взорвали прямо в море, потому что она находилась на безопасном расстоянии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 98-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.