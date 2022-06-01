Известная сеть ресторанов легализовала вывод денег из Украины в РФ – прокуратура

Июнь, 01 в 15:47

Владельцев неназванной крупной сети ресторанов обвиняют в легализации и выводе денежных средств в Российскую Федерацию, которая ведет с Украиной полномасштабную войну с 24 февраля.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой прокуратуры Киева.

Как уточняется, уголовное производство расследуется по обвинению в подрыве нацбезопасности, а также – поддержке государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

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– В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил России на территорию Украины, граждане Украины – владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора, путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору, – отмечается в заявлении.

Также следствие установило, что участники схемы легализировали деньги, которые получали в Украине, незаконным путем, чтобы в дальнейшем выводить из в Россию и на счета кипрской компании, через которую финансировался и управлялся их бизнес в РФ.

– Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого была обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории России, компьютерной технике, наличных средствах на общую сумму свыше 5 млн гривен, документация, которая имеет значение для расследования уголовного производства, – сказано в сообщении.

Название сети ресторанов, как и имена фигурантов дела, не указаны, их комментарии в публичном доступе отсутствуют. После выяснения деталей информация по делу появится в этом или следующих материалах Фактов ICTV.