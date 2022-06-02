Июнь, 02 в 19:03

Военная разведка Украина сделала очередной перехват разговоров оккупантов, в котором мобилизованные так называемые ДНР и ЛНР обсуждают беспорядок в воинской части и отсутствие ротации.

Аудиозапись по перехвату распространила Главное управление разведки при Минобороны Украины.

Один из оккупантов говорит, что украинские войска наносят удары непосредственно по их окопам, а также рассказывает о неадекватных действиях его сослуживцев, которые на гражданских автомобилях катаются по селу, вылезают на холмы, чтобы получить нормальную связь с интернетом. Кроме того, оккупант рассказывает о массовом пьянстве в батальоне.

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— Первый взвод в деревне. От него уже воет деревня. Неадекваты, — говорит он.

Оккупанты жалуются, что их командование не проводит ротацию.

Кроме того, захватчики жалуются на принудительную “мобилизацию”, даже при наличии соответствующих документов, удостоверяющих непригодность к военной службе.

– 105 и 107 полк уже в Донецке. Но их не отпускают. Жены блокируют воинскую часть. Домой их не отпускают. Даже то, что нас набрали по “белым билетам”, это не нарушение в этой ситуации. Будто мы должны предупредить, что у меня “белый билет”. Здесь вообще цирк. Сейчас все равно буду писать эту и… (отвратительную, — Ред.) жалобу, пошли на… (вон, — Ред.), — говорит оккупант.

Ранее украинская разведка произвела перехват российские оккупанты пытаются уволиться из рядов войск РФ и мечтают выбраться с территории Украины. При этом они не скрывают своего разочарования собственной армией.

Источник: Главное управление разведки МО Украины